Son Dakika Haberleri: Elmas, Cenk Tosun'un ardından adını Süper Lig tarihine yazdırdı
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Elmas, Cenk Tosun'un ardından adını Süper Lig tarihine yazdırdı

21 dakika önce

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu.

Elmas, Cenk Tosun'un ardından adını Süper Lig tarihine yazdırdı, System.String[]
Fenerbahçe'den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu.

Kuzey Makedonya takımlarından Rabotnicki'den 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.

En pahalı ikinci oyuncu

Eljif Elmas, iki sezon önce 22.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci futbolcu olarak ön plana çıktı. 16 milyon Euro artı 1 milyon 500 bin Euro bonus ücretiyle Napoli'ye transferi gerçekleşen Eljif'i, 16 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Ndiaye ile yine aynı bedelle Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye geçen Moussa Sow izledi.

Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli oyuncular ve bonservis ücretleri şöyle:

Cenk Tosun - Beşiktaş'tan Everton'a - 22.5 milyon Euro

Eljif Elmas - Fenerbahçe'den Napoli'ye - 16 milyon Euro + 1 milyon 500 bin Euro bonus

Badou Ndiaye - Galatasaray'dan Stoke City'e - 16 milyon Euro

Moussa Sow - Fenerbahçe'den Al-Ahli'ye - 16 milyon Euro

Elvir Baljic - Fenerbahçe'den Real Madrid'e - 15.6 milyon Euro

Bruma - Galatasaray'dan Leipzig'e - 15 milyon Euro

Cengiz Ünder - Başakşehir'den Roma'ya - 14.25 milyon Euro - İSTANBUL
Değerli Taş, Cenk Tosun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
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