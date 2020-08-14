Elmas Lig'de iki Türk karşı karşıya gelecek

Elmas Lig'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'si bu gece iki Türk şampiyonu karşı karşıya getiriyor.

İkinci Louis Stadı'ndaki müsabakalarda erkekler 200 metrede 2017'nin dünya şampiyonu Ramil Guliyev, geçen hafta 100 metrede 10.09 koşan ve Avrupa'da lider durumda bulunan Türk asıllı Alman sporcu Deniz Almas ile karşı karşıya gelecek. Babası Türk, annesi Alman olan Almas, yarışı 8'inci kulvarda, Ramil Guliyev ise 6'ncı kulvarda koşacak. Gecenin heyecanla beklenen karşılaşmasında iki Türk'ün mücadelesi nefesleri kesecek.