Elmas Lig'de Yasemin ve Yasmani 6'ncı oldu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in 2'nci etabında yarışan milli atletlerden Yasemin Can ve Yasmani Copello 6'ncı sırayı aldı.

Elmas Lig'in 2'nci etabı olan Doha'da milli atletlerden Yasmani Copello, Yasemin Can ve Ramil Guliyev ana programda, Kayhan Özer ise ön programdaki 100 metrede yarıştı. Doha yarışma rekorunun kırıldığı 400 metre engellide Yasmani Copello 49.11'lik derecesiyle bu yılki en iyisini geliştirip 6'ncı sırayı alırken, kadınlarda 3000 metrede ise Yasemin Can 8: 39.47 ile 6'ncı sırada finiş gördü. Her iki milli atlet de Elmas Lig sıralaması için üç puanı hanesine yazdırdı.