'Elmastaş Çetesi'nin kadın üyesi, otomobiliyle posta dağıtıcısı kadını ezmiş - Son Dakika

ADANA'da, 'tefecilik' ve 'yağma' olayları gerçekleştiren 'Elmastaş' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, polisi görünce mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu not kağıdını yutmak isteyen Zeynep K.'nin, geçen yıl Mersin'de ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı. Otomobiliyle yaya geçidinde posta dağıtıcısı Arzu Kahramanoğlu'na (48), çarpıp ölümüne neden olan Zeynep K.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildiği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tefecilik' ve 'yağma' suçları gerçekleştirdiği saptanan Elmastaş çetesine yönelik 7 Temmuz günü polis operasyon yaptı. Adana, Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 9'u kadın, 23 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Tehdit ile 14 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirtilen şüphelilerden 2'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklandı, 6'sı ev hapsine çarptırıldı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bu suçtan yargılaması devam eden Zeynep K., 'Elmastaş' operasyonunda yakalandıktan sonra ise ev hapsine çarptırıldı.