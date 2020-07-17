'Elmastaş Çetesi'nin kadın üyesi, otomobiliyle posta dağıtıcısı kadını ezmiş - Son Dakika

'Elmastaş Çetesi'nin kadın üyesi, otomobiliyle posta dağıtıcısı kadını ezmiş

ADANA'da, 'tefecilik' ve 'yağma' olayları gerçekleştiren 'Elmastaş' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, polisi görünce mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu not kağıdını yutmak isteyen Zeynep K.'nin, geçen yıl Mersin'de ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı.

ADANA'da, 'tefecilik' ve 'yağma' olayları gerçekleştiren 'Elmastaş' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, polisi görünce mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu not kağıdını yutmak isteyen Zeynep K.'nin, geçen yıl Mersin'de ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı. Otomobiliyle yaya geçidinde posta dağıtıcısı  Arzu Kahramanoğlu'na (48), çarpıp ölümüne neden olan Zeynep K.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tefecilik' ve 'yağma' suçları gerçekleştirdiği saptanan Elmastaş çetesine yönelik 7 Temmuz günü polis operasyon yaptı. Adana, Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 9'u kadın, 23 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Tehdit ile 14 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirtilen şüphelilerden 2'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklandı, 6'sı ev hapsine çarptırıldı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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YAYA GEÇİDİNDE POSTACI KADINI EZMİŞ

Polisin 1 kişiyi halen aradığı operasyonda, evine gelen ekipleri görünce çantasından çıkardığı ve mağdurlardan alacakların yazılı olduğu kağıdı ağzına atıp yutmaya çalışan Zeynep K.'nin, geçen yıl otomobiliyle Mersin'de ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı.

9 Haziran 2019 günü, saat 05.30 sıralarında Zeynep K. yönetimindeki 33 AAB 882 plakalı otomobil Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi GMK Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde, spor yapmak için sahile gitmek isteyen posta memuru Arzu Kahramanoğlu'na (48), çarptı. Karamanoğlu kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Zeynep K., yapılan kontrolünde yüzde 60 promil alkollü çıktı. Sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme neden olma' ve 'tehlikeli araç kullanma' suçundan tutuklanan Zeynep K., yargılamanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Bu suçtan yargılaması devam eden Zeynep K., 'Elmastaş' operasyonunda yakalandıktan sonra ise ev hapsine çarptırıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Elmastaş Çetesi'nin kadın üyesi, otomobiliyle posta dağıtıcısı kadını ezmiş - Son Dakika
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