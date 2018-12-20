Elmaya Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Deha mı Zırva Mı?
11 saat önce
Bu videomda sizin için Youtube'da özellikle 5 minutes craft gibi kanalların yaptığı pratik bilgiler, hayat hilelerini denedim ve gerçekten deha mı yoksa zırva mı onu inceledim.
Bu videomda sizin için Youtube
'da özellikle 5 minutes craft gibi kanalların yaptığı pratik bilgiler, hayat hilelerini denedim ve gerçekten deha mı yoksa zırva mı onu inceledim.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:05 Kaynak: Youtube
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