Azerbeycan'da magazin basını ve sosyal medya platformlarının önde gelen figürü Elmira Namazova, ülkesinde Türk dizilerinin çok popüler olduğunu, kendisinin de tarihi içerikli Türk dizilerini beğenerek takip ettiğini söyledi.



Dili, dini, tarihi ve coğrafyası ile Türkiye ile Azerbeycan'ın kardeş olduğunu bu yüzden de "iki devlet bir millet" olarak tanımlandığını hatırlatan Namazova, Azeri Türkleri olarak her zaman yönlerinin Türkiye'ye dönük olduğunu söyledi.



Ortak dil, kültür ve tarihi geçmişin etkisiyle Türkiye'deki gelişmelerin kendilerini de doğrudan etkilediğini, yapılan güzel işleri örnek aldıkları belirten Elmira Namazova, "Türkiye, bizim için her alanda rol modeldir. Azerbaycan'da Türk dizileri, özellikle de tarihi diziler ilgiyle izleniyor. Hem Azerspace uydusu hem de kablolu televizyonlarda çok sayıda Türk kanalının yer aldığı Azerbaycan'da halk, Türk dizilerini kendi dizileri olarak görüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Hercai, Benim Adım Melek, Seksenler, Arka Sokaklar, Afili Aşk gibi diziler, Azerbaycan'da en çok rağbet gören yapımlar arasında ama Azerbaycan halkı, özellikle tarihi dizilere ilgi gösteriyor. Azerbaycan'da en popüler yapımlar, Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul. Ben de bu dizileri çok beğenerek izliyorum. Fırsat çıkarsa ben de Türk dizilerinde rol almayı çok isterim" diye konuştu. - OSMANİYE