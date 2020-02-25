Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor. - Son Dakika
Son Dakika Spor Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor. - Son Dakika Spor

Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor.

6 saat önce

Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı ve Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından yükselen performansı ile dikaat çeken Mohamed Elneny, beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor., System.String[]

Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı ve Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından yükselen performansı ile dikaat çeken Mohamed Elneny, beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.


İşte Mısırlı yıldızın önemli açıklamaları:


"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu karardaki en büyük etken, Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."


'Premier Lig'den farkı çok yok'


"Gelmeden önce Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."


Beşiktaş'ta kalacak mı?


"Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."


"Sergen Hoca, daha sert, daha doğrudan iletişim kuran bir isim. Abdullah Hoca ise herkesi memnun etmeye çalışan, çatışma sevmeyen bir teknik adam. Ancak bazı oyuncular çatışmayı, bazı oyuncular da yumuşak davranılmasını ister."


"Gerçekten, bazen futbolda şansın yanınızda olması lazım. Son oynadığımız Trabzonspor maçı en güzel örnek. Maçı kazanabileceğimiz sınırsız fırsat vardı. Trabzonspor 2-3 pozisyona girdi ve 2 gol attı, 2 puan kaybettik. Avrupa Ligi de böyle..."


Mesut Özil açıklaması


"Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor."


Mesut Özil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey
Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Elneny: Müzikle aram yok, sadece Kuran-ı Kerim dinliyorum Ali Koç olaylı derbi sonrası sessizliğini bozdu: Mesele futbol değil, mesele başka Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 05:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elneny'den Mesut Özil açıklaması: Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]