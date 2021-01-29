Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı - Son Dakika

Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı

29.01.2021 15:49
Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı, System.String[]

Eloise Kasırgası, Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te 270 bin kişiyi etkiledi, binlerce evin yıkılmasına yol açtı.

Eloise Kasırgası, Hint Okyanusu kıyısındaki Mozambik'te 270 bin kişiyi etkiledi, binlerce evin yıkılmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu etkili olmaya başlayan kasırganın Mozambik'te 11, çevre ülkeler Zimbabve, Esvatini, Güney Afrika ve Madagaskar'da ise 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan yaklaşık 270 bin kişinin etkilendiği, 20 binden fazla evin yıkıldığı, zarar gördüğü ya da sular altında kaldığı belirtilirken, 20 binden fazla kişinin ise geçici olarak kurulan barınma merkezlerinde konaklamaya başladığı ifade edildi.

Sel sularının kolera riskini artırdığına işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının sivil toplum örgütleriyle yardım dağıtma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Her yıl ekim-nisan döneminde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki birçok Güney Afrika ülkesini etkiliyor.

Ülkede 2019'da meydana gelen Idai Kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Hint Okyanusu, Güney Afrika, Zimbabve, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eloise Kasırgası, Mozambik'te yıkıma yol açtı - Son Dakika


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