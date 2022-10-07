Elon Musk, müjdeyi verdi! Tesla Semi teslimatı için tarih açıklandı

Elon Musk, 2019 yılında tanıtılan Tesla Semi modelinin teslimat tarihi için müjdeyi verdi. Geçtiğimiz yıllarda Pepsi ile işbirliğine giden Tesla, Semi modelinin teslimatı için düğmeye bastı.

Pepsi, 2021'de CNBC'ye verdiği röportajda Tesla Semi tırların 2022'nin son çeyreğinde kendilerine ulaşacağını açıklamıştı. Elon Musk, bugün Twitter'da yaptığı açıklamada Tesla Semi teslimatı için tarih verdi.

Teslimat tarihi açıklandı: Tesla Semi, Aralık 2022'de yollarda

Lojistik sektöründe en önemli masraflardan biri şüphesiz ki yakıt. İçten yanmalı motora sahip araçlardaki enerji verimliliğinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değiştiği biliniyor. Elektrikli araçların enerji verimliliği yüzde 77'ye kadar çıkabiliyor.

Tesla, Semi tırlar sayesinde şirketlerin iki yıl içerisinde 200.000 dolar yakıt tasarrufu sağlayabileceğini açıkladı. Tek şarj ile 800 km menzile sahip olacağı belirtilen model, performans konusunda da oldukça iddialı.

Togg'dan üçüncü bomba! Ticariler şimdiden sıraya girdi

İç mekan tasarımı sade olan modelde 2 adet dokunmatik ekran bulunuyor. Sürücüler, araç ile ilgili tüm işlemleri bu iki ekran ile yönetebilecek.

Semi model ile ilgili şirketin web sitesinde, "Elektrikle şarj etmek, dizel ile yakıt ikmali yapmaktan mil başına yaklaşık 2.5 kat daha ucuzdur. İlk üç yıl içinde tahmini 200.000 dolara varan yakıt tasarrufu gözlemleyebilir. Kablosuz yazılım güncellemeleri ve bakımı gereken daha az hareketli parça sayesinde bakım maliyetinizi düşürebileceksiniz." ifadeleri yer alıyor. Bununla birlikte, Tesla Semi modelinin 0-100 km/s hızlanma süresi 20 saniye olarak belirtilmiş.

Tesla Semi'de 3 adet elektrik motoru bulunuyor. Şirket, geliştirdiği hızlı şarj teknolojisi sayesinde aracın sadece 30 dakikada yüzde 70 doluluğa ulaşabildiğini belirtiyor.