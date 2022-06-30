Elon Musk'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor? - Son Dakika
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Elon Musk'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor?

30.06.2022 21:53
Elon Musk'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor?

Starlink için yeni bir 5G krizi ortaya çıktı. ABD'nin 5G frekansına izin vermesi, Starlink uydularını kullanılamaz hale getirdi.

SpaceX'in uydudan internet projesi Starlink, her geçen gün daha fazla bölgeye ulaşıyor. Fakat ABD düzenleyici kurumu FCC tarafından alınan son karar, bu büyümeyi engelleyebilir. 5G erişimi için belirli radyo frekanslarının kullanılmasına izin veren FCC, Starlink'in kullanılamaz hale gelmesine de kapı araladı.

SpaceX: Starlink ağlarının yüzde 77'si kullanılamaz hale gelecek

ABD'deki düzenleyici kurumu, Dish Network isimli bir şirkete 12 GHz spektrumunu kullanma izni verdi. Dish'in 5G operasyonları için 12 GHz spektrumunu kullanması ise Starlink'in uydularına zarar verecek. Rapora göre 2400 Starlink uydusu 12 GHz bandı üzerinden internet dağıtıyor.

<a class='keyword-sd' href='/elon-musk/' title='Elon Musk'>Elon Musk</a>'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor?

Konuyla ilgili SpaceX'ten gelen açıklamada, kullanıcıların oldukça dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi. Dish'in lobicilik yaptığına ve başarılı olduğuna vurgu yapan SpaceX, yüz binlerce müşterisinin parazit riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Korkulan oldu: Starlink projesi durdurulabilir!

Starlink için sunulan son raporda, kullanıcıların yüzde 77'sinden fazlasının internet ağında parazitlenme görülebileceği ve yüzde 74'ünde hizmet kesintisi yaşanabileceği belirtildi. Starlink müşterilerine gönderilen kritik uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

Dish'in lobicilik çabaları başarılı olursa, çalışmamız Starlink müşterilerinin yüzde 77'sinden fazlasında zararlı etkileşim ve yüzde 74'ünde toplam hizmet kesintisi yaşayacaklarını ve bu da Starlink'i çoğu Amerikalı için kullanılamaz hale getireceğini gösteriyor.

Dish Network için verilen 12 GHz spektrum izniyle ilgili olarak FCC'ye ulaşan SpaceX'in uydu politikası direktörü David Goldman, bu iznin "uluslararası kısıtlamalarda" artış yaşatabileceğini söyledi. Yani SpaceX, diğer ülkelerin de benzer izinler vermesinden çekiniyor.

Elon Musk'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor?

Dish'i lobicilik ile suçlayan SpaceX, FCC'ye kasıtlı olarak yanıltıcı raporlar sunup sunulmadığını araştıracağını söyledi. Kesinti yaşayabilecek Starlink müşterilerinin geleceği ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk'a 5G şoku! Starlink hayali erken mi bitiyor? - Son Dakika

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