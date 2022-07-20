Elon Musk'a bir darbe daha: Mahkeme tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Elon Musk'a bir darbe daha: Mahkeme tarihi belli oldu!

20.07.2022 17:00
Elon Musk'a bir darbe daha: Mahkeme tarihi belli oldu!

Twiter ve Elon Musk arasındaki dava süreci başlıyor. Bu sürece hazırlıksız yakalanan Musk, mahkeme tarafından da darbe yedi.

Elon Musk'ın Twitter çekişmesi tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir gelgit şekilde devam eden süreç, Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla bambaşka bir gerilime yol açtı. Twitter'ın açtığı dava, dünyanın en zengin insanını zora sokuyor.

Mahkeme, Elon Musk'ın davayı erteleme talebini reddetti

Twitter ve Elon Musk arasındaki gerginlik, mahkeme salonlarına taşınıyor. Platform, Musk'ın sözleşme iptalini usulsüz bulduğu için mahkemeye vermişti. Görünen o ki iş insanı, Twitter'ın davası üzerine hazırlıksız yakalandı.

Elon Musk'ın Yunanistan tatili sosyal medyayı karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde Twitter, Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde Elon Musk'a dava açmıştı. Bu girişimin ardından Musk, savunma hazırlıkları için mahkemeden davayı 2023'e ertelemesini istedi. Ancak mahkeme bugün yaptığı açıklamada erteleme talebini kabul etmedi ve davanın Ekim 2022'de görüleceğini açıkladı. Elon Musk ve ekibi, bu dava sürecine hazırlanabilmek için 13 Şubat 2023'e kadar süre istemişti.

Twitter tarafı ise Musk'a karşı tüm silahlarını kullanacak. Gelen bilgilere göre güçlü bir eli olan şirket, dava dosyasını hazırladı. Öyle ki dava dosyasında Elon Musk'ın attığı birçok tweet de bulunuyor. İş insanının daha önce Twitter üzerinden platforma yönelik yaptığı paylaşımlar, şirketin dava dosyasında delil olarak yerini alıyor.

Elon Musk'a bir darbe daha: Mahkeme tarihi belli oldu!

Twitter'a göre Musk, bot ve spam hesapların arkasında sığınarak uygunsuz bir şekilde anlaşmayı iptal etti. Platform'a göre Musk'ın geri çekilmesinde yatan ana neden Tesla'daki ekonomik durumun kötüye gitmesi. Öte yandan hukuk uzmanlarına göre Elon Musk, dava sürecinden ağır yaralı olarak çıkabilir.

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Son Dakika | Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu Son Dakika | Twitter-Musk davasının görüleceği tarih belli oldu Elon Musk'ın Yunanistan tatili sosyal medyayı karıştırdı! Elon Musk'ın Yunanistan tatili sosyal medyayı karıştırdı!
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'a bir darbe daha: Mahkeme tarihi belli oldu! - Son Dakika

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