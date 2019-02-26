Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması
23 dakika önce
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'dan yanıltıcı paylaşım yaptığını savunan ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu Musk'a dava açtı.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'dan yanıltıcı paylaşım yaptığını savunan ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu Musk'a dava açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:40
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