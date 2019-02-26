Son Dakika Haberleri: Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması

Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması

23 dakika önce

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'dan yanıltıcı paylaşım yaptığını savunan ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu Musk'a dava açtı.

Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlaması, System.String[]
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'dan yanıltıcı paylaşım yaptığını savunan ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu Musk'a dava açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:40 

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