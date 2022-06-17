Elon Musk'a Dogecoin üzerinden saadet zinciri davası açıldı!

Elon Musk, Tesla ve SpaceX için yeni bir kripto para davası açıldı. Bir Dogecoin yatırımcısı, "kripto para birimi yoluyla bir kripto piramit şemasına dahil olduğu" iddiasıyla Musk'a ve şirketlerine 258 milyar dolarlık soruşturma başlattı.

Elon Musk için 258 milyar dolarlık Dogecoin davası

Mahkeme belgelerini inceleyen Reuters'a göre davacı Keith Johnson; Elon Musk'tan, elektrikli araç devi Tesla'dan ve özel uzay şirketi SpaceX'ten şikayetçi oldu. Dogecoin yatırımcısı olduğunu söyleyen Johnson, 2019'dan bu yana Dogecoin ticaretinde yaşadığı zararlar için 86 milyar dolar ve ayrıca 172 milyar dolarlık tazminat talep ediyor.

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Yatırımcı, Elon Musk ve şirketlerini kripto para birimini desteklemek için piramit şeması oluşturmakla suçladı. Johnson'ın iddiasına göre Elon Musk ve yüksek gelirli firmaları, Dogecoin'in fiyatını yükseltmek için reklamını yaptı, ancak bu reklamla fiyatın düşmesine yol açtı.

Keith Johnson, bu dava kapsamında Dogecoin yatırımlarında para kaybeden insanları temsil ettiğini söyledi. Ayrıca Musk, Tesla ve SpaceX'ten Dogecoin'i tanıtmayı bırakmasını talep etti.

"Dogecoin bir para, hisse senedi veya başka bir yatırım türü değildir. Altın, gümüş veya başka herhangi bir değerli metal ile desteklenmiyor. Onu tüketemez, yetiştiremez veya takamazsınız. Bu yüzden Elon Musk ve şirketlerinden daha fazla tanıtım yapmamasını istiyorum."

Ayrıca dava dosyasında, Dogecoin'in faiz veya temettü ödemediğine, bundan dolayı 'garanti' yatırım aracı olmadığına dikkat çekildi. Johnson'ın savunmasına göre, bir hükümet veya özel kuruluş tarafından da güvence altına alınmıyor.

Musk'ın daha önceki açıklamalarında Tesla ve SpaceX'in Dogecoin ile ödeme alacağı doğrulandı. Ancak 202,9 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, şikayete henüz yanıt vermedi. Dava ile şimdilik Elon Musk'ın avukatları ilgileniyor.

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