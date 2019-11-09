Son Dakika Haberleri: Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var
Son Dakika Dünya Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var

Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var

7 saat önce

Twitter sayfasındaki paylaşımında Musk, "Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var." dedi.

Elon Musk'a göre Mars'ta şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var, System.String[]

Mars'ta koloni kurmak isteyen Elon Musk bunun için bin uzay aracına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uzun yıllardır kızıl gezegen Mars'ta bir şehir kurmak istediği bilinen Musk, sosyal medya hesabında bir takipçisiyle olan diyaloğunda bu projesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu yazdı.


Twitter sayfasındaki paylaşımında Musk, "Mars'ta sürdürülebilir bir şehir kurmak için bin uzay aracına ihtiyaç var." dedi.

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Elon Musk, Twitter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:29 
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