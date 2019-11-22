Son Dakika Haberleri: Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı
Son Dakika Dünya Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı - Son Dakika Dünya

Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı

6 saat önce

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.

Elon Musk'a 'kötü sürpriz': Tesla'nın zırhlı Cybertruck modelinin camları ilk tanıtımda kırıldı, System.String[]

Elektrikli araç endüstrisinde pazar lideri olan ABD'li Tesla yarı zırhlı yeni pick-up modeli Cybertruck'ı tanıttı. Tanıtımda sahneye çıkan şirketin CEO'su Elon Musk, sağlamlığıyla ön plana çıkarılan aracın camlarının daha ilk denemede kırılmasıyla şaşkınlığını gizleyemedi.


Musk söz konusu modelin özelliklerini sıralarken "zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğundan" bahsetti. Önce 3-4 metre yükseklikten bırakılan bir metal top sehpa üzerindeki dayanıklı camın üzerine atıldı. Metal top ilk başta cama herhangi bir zarar vermedi.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:19 
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