Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle dava açıldı - Son Dakika
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Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle dava açıldı

13.04.2022 12:31
Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle dava açıldı

SAN Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle eski hisse sahipleri tarafından dava açıldı.

SAN Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle eski hisse sahipleri tarafından dava açıldı.

Twitter'ın eski hissedarları, şirketin hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.

Davacılar, Musk'un Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği ve bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia ediyor.

Hissedarlar, Musk'un Twitter'ın en az yüzde 5'ini aldığı 14 Mart'ta bunu açıklaması gerektiğini ancak bunu 4 Nisan'a kadar kasti olarak duyurmadığını ifade ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 4 Nisan'da Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" aldığını duyurmuş, bu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükselerek 50 dolar seviyelerini görmüştü.

SEC düzenlemelerine göre, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması durumunda 10 gün içinde duyuru yapması gerekiyor.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elon Musk'a, Twitter'ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle dava açıldı - Son Dakika


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