Elon Musk'a yeni şok: SpaceX, insanlara zarar veriyor - Son Dakika
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Elon Musk'a yeni şok: SpaceX, insanlara zarar veriyor

21.05.2022 16:36
Elon Musk'a yeni şok: SpaceX, insanlara zarar veriyor

SpaceX roketleri insanlık ve iklim için tehlikeli olmaya başladı. Yeni bir makalede uzmanlar, Elon Musk'ı uyardı.

Son zamanlarda özel uzay şirketlerinin gerçekleştirdiği roket testleri Dünya'ya ve iklime zarar vermeye başladı. Physics of Fluids dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin "kişisel zevkleri" insanlık ve gezegen için zehirli.

SpaceX ve Blue Origin roketleri Dünya için tehlikeli uyarısı

Elon Musk'ın uzay şirketinin meşhur Falcon 9 roketi gibi uzay araçları, her fırlatma esnasında oldukça güçlü egzoz dumanına yol açıyor. RP-1 isimli roket yakıtının kullanıldığı bu testlerin artış göstermesi, her geçenü gün daha fazla karbon gazı ve nitrojen oksitin doğaya salınmasıyla sonuçlanıyor.

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Physics of Fluids dergisinde yer alan araştırmada, özel roket firmalarının saldığı egzoz türlerinin nasıl incelenmesi gerektiği ele alındı. Araştırma ekibinin açıklamasına göre, roket fırlatmalarının neden olduğu atmosfer kirliliği sorunu "hayati boyuta" gelmiş durumda.

Elon Musk'a yeni şok: SpaceX, insanlara zarar veriyor

Araştırma sonucunda Falcon 9 gibi roketlerde kullanılan RP-1 roket yakıtı ve roketten çıkan zararlı egzoz dumanı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşiğin üzerinde. Bu durum ise "insan sağlığına zararlı" kategorisine girdiğini, yani her fırlatmanın insanlara zarar verdiğini gösteriyor.

Physics of Fluids dergisindeki bu makale özel uzay şirketlerinin eleştirilmesine yol açtı. SpaceX'ten henüz açıklama gelmemiş olsa da, Blue Origin sözcüsü New Shepard roketiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Sözcünün verdiği demeçte New Shepard'ın tamamen yenilikçi bir roket olduğu ifade edildi.

"New Shepard roketi, yüksek verimli ve temiz sıvı oksijen ve hidrojen ile beslenir. Yan ürün olarak sadece su buharı kullanır ve karbon emisyonuna yol açmaz."

Elon Musk'a yeni şok: SpaceX, insanlara zarar veriyor

Önümüzdeki yıllarda Starship SN20 roketiyle Mars'a yolculuk yapmak isteyen SpaceX, birden fazla test uçuşu gerçekleştirmek zorunda. Bu yüzden eğer özel uçuşlar Dünya'ya ve iklime sorun yaratacaksa bunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Blue Origin, Elon Musk, Roket, Uzay, Güncel, Son Dakika

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