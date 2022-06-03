Elon Musk, atmosferdeki uyduların yok edilmesinden sorumlu olabilir!

Tanıtıldıktan kısa süre sonra popüler olmayı başaran Starlink hizmeti, yeni bir sorunla karşı karşıya. Yayınlanan rapora göre Starlink, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle uzay silahlarının hedefi haline gelebilir.

Starlink, yakın gelecekte güvenlik tehdidi oluşturabilir

Uzay odaklı bir STK olan Secure World Foundation, bir süredir gündemi meşgul eden Starlink hakkında rapor yayınladı. Yayınlanan raporda, son yıllarda uzay tabanlı hizmetleri etkisiz hale getirecek silahlar geliştirildiği belirtiliyor.

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Küresel ekonominin uzay uygulamalarına giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini açıklayan yetkililer, "Uzay tabanlı teknolojilerin yaygın kullanımı, askeri teknolojilerin ötesinde küresel yankıya sebep olacak. Son kullanıcıya sunulan teknolojilerin ordularda kullanılanlardan daha büyük sorun haline geleceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Secure World Foundation, potansiyel sonuçlardan en önemlisinin diğer nesneleri ve uzayda faaliyet gösteren insanları tehlikeye atma ihtimali olduğunun altını çizdi. Tahrip olmuş uyduların uzayı kirleteceği ve enkazların gelecekte Dünya'ya sorun yaratabileceği belirtiliyor.

Çin'in Modern Savunma Teknolojisi dergisinde Nisan ayında yayınlanan ve kısa süre sonra kaldırılan bir makalede, "Starlink uyduları, ABD ordusunun operasyonel iletişim yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını düşünüyoruz. Bazı uyduları etkisiz hale getirmemiz ve takip etmemiz gerekebilir." ifadeleri yer aldı.

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