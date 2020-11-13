Elon Musk aynı gün içinde 4 Covid-19 testi yaptırdı, 2'si negatif, 2'si pozitif - Son Dakika

Tesla şirketi CEO'su Elon Musk, aynı gün içinde 4 adet korona virüs (Covid-19) testi yaptırdığını ve 2'si negatif, diğer 2'si ise pozitif sonuç aldığını söyleyerek, Covid-19 testleri için, "Büyük bir düzenbazlık dönüyor" ifadelerini kullandı.

Tesla şirketi CEO'su Elon Musk, Covid-19 pandemisi ve virüse karşı testler hakkındaki görüşleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Musk dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aynı gün içinde 4 Covid-19 testi yaptırdığını fakat 2 farklı sonuç ile karşılaştığını belirtti. Açıklamasında Becton Dickinson tıbbi teknoloji şirketine gönderme yapan Elon Musk, "Büyük bir düzenbazlık dönüyor. Bugün 4 defa Covid-19 testi yaptırdım. 2 test sonucum negatif gelirken, diğer 2'si ise pozitif sonuç verdi. Aynı cihaz, aynı test, aynı hemşire. Becton Dickinson'a ait hızlı antijen testi" ifadelerini kullandı. Musk açıklamasında, "Polimeraz zincir reaksiyonu" (PCR) testi olduğunu ve sonucun 24 saatte çıkacağına da değindi. Bir takipçisi tarafından herhangi bir belirti gösterip göstermediği sorusuna ise Musk, "tipik soğuk algınlığı" belirtileri gösterdiğini ve şu ana kadar her şeyin yolunda olduğu yanıtını verdi.

Becton Dickinson firması tarafından Eylül ayında yapılan açıklamada, hızlı Covd-19 test ekipmanının yanlış sonuçlar verdiğine dair ABD huzurevlerinden elde edilen raporların araştırıldığı bildirilmişti.

(İHA)