Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü - Son Dakika
BBC

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü

12.01.2021 17:52

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, bir hafta içinde dünyanın en zengin kişisi unvanını kaybederek Forbes Zenginler Listesi'nde yeniden ikinciliğe düştü. Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi. Bu değişiklikle birlikte Jeff Bezos, listenin birinci sırasına tekrar yerleşmiş oldu.

Elon Musk, dünyanın en zengin insanları arasında birinci sıraya oturup, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u arkasında bırakmıştı. Ünlü milyarderin sahibi olduğu Tesla, bir günde yüzde 8 değer kaybetti. Musk, hisselerin düşmesiyle birlikte listede tekrar ikinci sıraya yerleşti.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos'un 6 milyar dolar gerisinde.

Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

TESLA HİSSELERİNİN DEĞERİ 2020'DE YÜZDE 720 ARTTI

Marttan bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı.

2020'de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720'yi aştı. 2021'in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.

Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020'da sadece 500 bin araç üretti.

Bunun, küresel otomotiv devleri GM ve Toyota'nın üretimin yanında çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çekiliyor.

İkinciliğe gerilemesine rağmen, Musk'ın serveti, Forbes'un listesinde üçüncü sırada yer alan Fransız lüks ürünler üreticisi LMVH'nin CEO'su, Avrupa'nın en zengin kişisi olan Bernard Arnault'nunkinden yaklaşık 23 milyar dolar daha fazla.

Listede dördüncü sırada Microsoft'un patronu Bill Gates (121,4 milyar dolar) beşinci sırada da Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg (94 milyar dolar) bulunuyor.

JEFF BEZOS TEKRAR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu değişiklikle birlikte 182,1 milyar dolar servete sahip olan Jeff Bezos, listenin birinci sırasına tekrar yerleşmiş oldu.

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü

Elon Musk, Forbes, Amazon, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü - Son Dakika Ekonomi

BBC

YORUMLAR (1)
  • fenerbahçeli: OLAYA BAK BE ARKADAŞ ADAM NE UZULMÜŞTÜR BE AH MUSK AH IKINCİLİĞE DĞŞTÜN NAPCAZ SİMDİ Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

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