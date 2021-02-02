Elon Musk, bir maymuna telepatik yolla oyun oynamayı öğretme aşamasında - Son Dakika

Tesla'nın CEO'su ve Space X'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, gündeme damga vuran bir açıklama daha yaptı. Neuraink ile yapılan işbirliğinde maymunlara telepati yoluyla video oyunları oynatmayı öğreteceğini söyleyen Elon Musk'ın açıklamaları oldukça merak edildi.

Geçen hafta Musk, yeni Tesla Model S'nin The Witcher ve hatta tartışmalarla dolu Cyberpunk 2077 gibi oyunları oynama gücüne sahip olacağını duyurdu . Oyunlar, aracın bir PS5 ile karşılaştırılabilecek kadar güçlü işlemcisi kullanılarak üretilen arabanın gösterge paneli ekranında oynanabiliyor. Bunun ardından Elon Musk, Reddit'in Wall Street'e karşı bir savaşta olduğunu ve hisse senetlerini uçuracak bir paylaşımda da bulundu.

ELON MUSK'IN MAYMUN DENEYİNDE NELER OLUYOR?

Dünyanın en zengin insanlarından olan başarılı isim Elon Musk, oyun dünyasında da konuşulmaya devam ediyor. Elon Musk'ın çeşitli girişimlerinden biri olan Neuralink'in üzerinde çalıştığı deneylerden birinin maymunlara telepatik yolla oyun oynamayı öğrettiği öğrenildikten sonra başarılı sonuçlar elde edildiğinde insan denemelerine geçileceği de açıklandı. Çok fazla güce sahip isimlerden olan iş adamı, maymunların beyinleriyle oynayarak yeni projesine yer verdi.

Aslında Elon Musk, şu anda erişebildiği teknolojinin sınırlarını test ediyor ve farklı maymunlar arasında bağlantı kurmanın yanı sıra primatlara video oyunları oynamayı da öğretiyor. Maymunlar güncel konular olsa da Musk, felçli ve Alzheimer'lı insanlarla iletişime geçmeyi sağlayacak teknolojiler geliştirmeyi de planlıyor. Teorik olarak, bu teknoloji, diğer akıl hastalıklarının yanı sıra depresyon, hafıza kaybı ve uykusuzluk gibi problemleri tedavi etmek için de kullanılabilir.