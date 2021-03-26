Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Teknolojisine Sahip Olabileceksiniz - Son Dakika

Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Teknolojisine Sahip Olabileceksiniz

26.03.2021 10:20
Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Teknolojisine Sahip Olabileceksiniz, System.String[]

Tesla Ceo'su Elon Musk yayınladığı bir tweet'te, Tesla marka elektrikli arabaları yıl sonu itibari ile kripto para birimi olan Bitcoin ile alabileceğinizi bildirdi. İlk olarak ABD başlayacak sistem, daha sonra başka ülkelerde de aktif olacak.

Tesla CEO'su Elon Musk, son dönemde kripto para ile gündemden düşmüyor. Musk'un sosyal medya'dan yaptığı bitcoin açıklamasından sonra kripto paralar bir anda gündem oldu.

Elon Musk'un kripto para ile ilgili açıkmalarından sonra, ABD'de Tesla araçlarını bitcoin ile satın almanın artık mümkün olacağı bildirildi. Otomobil üreticisi geçen ay 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını ve yakında dünyanın en popüler kripto para birimini bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada "Artık Bitcoin ile bir Tesla satın alabilirsiniz" diye tweet attı. Tesla'nın web sitesindeki bir destek sayfasında, müşterilerin dijital para birimini kullanarak bir Tesla için nasıl ödeme yapabileceklerini açıklıyor.

Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Araba Alabileceksiniz

Musk, ABD dışındaki kişilerinde yakında kendi ülkelerinde "bu yılın ilerleyen günlerinde" kripto para ile Tesla araçları satın alabileceklerini söyledi. Musk, şirketin bitcoinlerle çalışmak için dahili açık kaynaklı yazılım kullandığını ve kripto para birimini fiat para birimine dönüştürmediğini belirtti.

Firmanın iade politikasında Tesla, alıcıları elektrikli arabalarını iade edip para iadesi almaları durumunda şirketin ABD doları veya kripto para birimi olarak geri ödemeyi seçebileceği konusunda bilgi verdi.

Tesla, müşteriye satın alma anında bitcoin'in değerinde olduğu tam fiyattan ABD doları cinsinden iade etme hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Tesla, Ocak ayında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yaptıktan sonra bu hareket oldukça doğaldı.

Bu, görünüşte Tesla'nın kripto para birimindeki veya fiat para birimindeki fiyat dalgalanmalarından yararlanmasına izin verecek ve müşterilere, düz bir nakit para işlemine dayalı bir geri ödeme ile hak ettiklerinden daha azını bırakacaktı.

Wedbush'ta bir analist olan Daniel Ives, yaptığı bir çalışmaya göre, Tesla'nın bu yılın ikinci yarısına kadar bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlamasını beklemediğini söyledi. Bakalım, Tesla araçlar kripto para ile satın alınabilecek mi? İlerleyen günlerde, konu hakkında yeni haberler çıkmaya devam edecektir. Bizi takipte kalın!

Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Teknolojisine Sahip Olabileceksiniz

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Elon Musk: Bitcoin ile Tesla Teknolojisine Sahip Olabileceksiniz - Son Dakika


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