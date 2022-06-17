Elon Musk çok kızacak: Twitter çalışanlarının konuşmaları sızdırıldı - Son Dakika
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Elon Musk çok kızacak: Twitter çalışanlarının konuşmaları sızdırıldı

17.06.2022 15:42
Elon Musk çok kızacak: Twitter çalışanlarının konuşmaları sızdırıldı

Twitter, zorlu bir satın alma sürecinden geçiyor. Twitter çalışanlarının Elon Musk hakkında şirket içi grupta yaptığı yorumlar sızdırıldı.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter satın alımıyla gündeme gelmişti. Twitter çalışanları, Elon Musk tarafından başlatılan #TwitterAllHands etiketini şirket grubunda eleştirdi. Bir kullanıcı, yapılan yorumları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Twitter çalışanları, Elon Musk'ın tavırlarını eleştirdi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bir süredir Elon Musk ile gündeme geliyor. Şirketi 44 milyar dolara satın alacağını açıklayan Musk, Twitter ile ilgili yeni hedefler belirlediğini açıkladı.

Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme!

Twitter'ın daha fazla kullanıcıya hitap etmesini isteyen Musk, Twitter çalışanlarıyla çeşitli konular üzerine soru-cevap etkinliği düzenledi. Musk, şu an 230 milyon kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformunun 1 milyar kullanıcıya erişmesini istiyor.

Elon Musk çok kızacak: Twitter çalışanlarının konuşmaları sızdırıldı

Musk, Benny Johnson tarafından paylaşılan ekran kaydına "İlginç" yorumunda bulundu. Musk'ın sızdırılan video ile ilgili nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor.

Twitter'da çalışan yazılım mühendisi Ryan Tanner, "Bu platform hakkında tek bir tutarlı cümle kuramayan ve bir Qanon adayının ılımlı bir aday olduğunu düşünen şahsa şirketi sattığı için yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Musk, seçimlerde Mayra Flores'i destekleyeceğini açıklamıştı. Qanon ile ilgili iddiaları yalanlayan Flores, "Hiçbir QAnon komplosunu asla desteklemedim. Yanlış bilgi yayan aynı makale bunu açıkça belirtiyor. Aşırı sol, güçlü muhafazakar değerlerim için bana saldırıyor. Şimdi Meksika doğumlu ilk Kongre Üyesi olduğum için hedef gösteriliyorum." dedi.

BREAKING: Leaked Internal Slack Messages Show Twitter Employees Reaction to @ElonMusk's #TwitterAllHands Call pic.twitter.com/VMZ1Uoxu4E

— Benny Johnson (@bennyjohnson) June 16, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk çok kızacak: Twitter çalışanlarının konuşmaları sızdırıldı - Son Dakika

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