Son Dakika Haberleri: Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi
Son Dakika Dünya Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi - Son Dakika Dünya

Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi

7 saat önce

Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımını yaptıkları pikap araç için 200 bin sipariş aldıklarını duyurdu

Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi, System.String[]

Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımını yaptıkları pikap araç için 200 bin sipariş aldıklarını duyurdu.


Cybertruck adını verdikleri elektrikli arazi aracı perşembe günkü tanıtımda kırılan zırhlı camları ve sıra dışı tasarımıyla eleştirilere hedef olmuştu.

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Nicola Tesla, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:39 
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