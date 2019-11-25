Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi

Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımını yaptıkları pikap araç için 200 bin sipariş aldıklarını duyurdu.



Cybertruck adını verdikleri elektrikli arazi aracı perşembe günkü tanıtımda kırılan zırhlı camları ve sıra dışı tasarımıyla eleştirilere hedef olmuştu.