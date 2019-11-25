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Elon Musk: Cybertruck'a 200 bin sipariş geldi
7 saat önce
Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımını yaptıkları pikap araç için 200 bin sipariş aldıklarını duyurdu
Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımını yaptıkları pikap araç için 200 bin sipariş aldıklarını duyurdu.
Cybertruck adını verdikleri elektrikli arazi aracı perşembe günkü tanıtımda kırılan zırhlı camları ve sıra dışı tasarımıyla eleştirilere hedef olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:39
Musk: Tanıtımda yaşanan skandala rağmen 200 bin adet sipariş aldık CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: İddialarını kanıtlamazsan namertsin "İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek Arto'dan, kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Çağla Şıkel'e "Kocandan al parayı yüzsüz" çıkışı