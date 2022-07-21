Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı! - Son Dakika
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Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı!

21.07.2022 19:00
Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı!

Tesla'nın merakla beklenen kamyoneti için tarih verildi. Elon Musk, Cybertruck aracının teslimat tarihini açıkladı.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Tesla'nın Cybertruck modelinin piyasaya çıkışı adeta yılan hikayesine döndü. Şirket, 2019 yılında aracını tanıtmıştı ve 2021 yılında piyasaya sunacağını belirtmişti. Ancak model devam eden süreçte birçok ertelemelere maruz kaldı. Tesla CEO'su Elon Musk, bu bilinmezliğe son noktayı koydu.

Elon Musk: "Cybertruck, gelecek yılın ortasında geliyor"

Tesla, hiç kuşkusuz elektrikli otomobil dünyasının en iyisi konumunda yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz yılı rekor başarılarla kapatmıştı. Bunların yanında merakla beklenen Cybertruck da geçtiğimiz yıl tanıtılacaktı. Ancak defalarca ertelenen aracın çıkış tarihi, şirketin CEO'su tarafından açıklandı.

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Elon Musk, yatırımcılara yönelik bir çağrı sırasında elektrikli kamyonet modelindeki Cybertruck aracının tarihini kaba taslak açıkladı. İş insanı, aracın teslimatlarına gelecek yılın ortasında başlayacaklarını belirtti. Tesla, 2019'da tanıtılan aracının, 2021'de piyasaya çıkacağını söylemişti. Daha sonra bir yıl daha erteleme ile karşılaşan aracın 2022'nin ilk çeyreğinde yollarda olacağı kararlaştırıldı.

Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı!

Ancak Ocak ayında sipariş sayfasında değişiklik yaşandı. Şirketin resmi sayfasının tasarım bölümünde daha önce "2022'de üretim yaklaştıkça yapılandırmanızı tamamlayabileceksiniz" ifadesi yer alıyordu. Sonrasında yapılan güncelleme ile bu ifade kaldırıldı. O günden beri şirketten yapılan en önemli açıklama bu oldu.

Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı!

Yaşanan bu ertelenmelerin nedeni tam olarak bilinmiyor fakat tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip sıkıntısının en büyük etkenlerinden olduğu düşünülüyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden bir kullanıcının çıkış tarihi güncelleme isteğine Tesla'nın bir "tedarik zinciri kabusu" ile boğuştuğu cevabını vermişti.

Cybertruck ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Cybertruck'ın çıkış tarihini açıkladı! - Son Dakika

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