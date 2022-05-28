Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı! - Son Dakika
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Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

28.05.2022 10:38
Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

Elon Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada Tesla için Dogecoin müjdesini verdi. Çok yakında SpaceX ve Tesla'ya Dogecoin seçeneği gelebilir.

Elon Musk Twitter üzerinden kripto para paylaşımları yapmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı yeni açıklamasında, Tesla ve SpaceX ürünlerinin Dogecoin ile satın alınabileceğini duyurdu. Bu tweet sonrasında ise Dogecoin'in fiyatı sadece 2 dakika içinde yüzde 15 arttı.

Tesla ve SpaceX için Dogecoin ile ödeme seçeneği geliyor

Tesla CEO'sunun Dogecoin üzerinde etkisi artık tartışılmaz bir noktaya geldi. Şaka olarak geliştirilen kripto parayı inanılmaz seviyelere ulaştıran Elon Musk, son açıklamasıyla Dogecoin yatırımcılarının yüzünü yeniden güldürdü. Musk, kripto parayı kendi Tesla ve SpaceX'te kabul edeceğini söyleyen bir tweet attı.

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla'nın artık Dogecoin ile ödeme sunduğunu söyledi. Daha da ileri giden Musk, yakında SpaceX'e Dogecoin seçeneğini geleceğini belirtti. Paylaştığı tweet'te, "Tesla ürünleri Doge ile satın alınabilir, yakında SpaceX ürünleri de (satın alınabilecek)" açıklamasında bulundu.

Tesla merch can be bought with Doge, soon SpaceX merch too

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Tesla CEO'su bu açıklamasıyla Dogecoin fiyatını kısa sürede uçurdu. İki dakikadan kısa süre içinde Dogecoin fiyatı yüzde 15'ten fazla yükseldi. Tesla ve SpaceX CEO'sunun açıklamasıyla birlikte fiyatı 0,0777 dolardan 0,09 dolara kadar çıktı.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araba üreticisi olmanın yanı sıra, oldukça geniş bir ürün koleksiyonuna da sahip. Şirketin web sitesinden şapkalar, tişörtler, kapüşonlular, Tesla minyatürleri ve hatta düdük bile satın almak mümkün.

Aynı şekilde uzay şirketi SpaceX de benzer bir ürün politikasına yer veriyor. Devasa uzay roketlerine ek olarak kıyafet, sırt çantası, poster, kupa bardağa kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Ancak Doge ile ödeme seçeneğinin SpaceX'e ne zaman ve nasıl geleceği şimdilik belirsiz.

Elon Musk, Dogecoin müjdesini verdi: Kripto para fırladı!

Musk tarafından daha önce de benzer kripto para ile ödeme müjdesinin sunulduğunu hatırlatmak lazım. Ocak ayında Tesla, Dogecoin ile ödemeyi başlatmış ve ayrıca kısa süre boyunca Bitcoin'i de kabul etmişti. Ancak Bitcoin ile ödeme "çevresel etkilerinden" dolayı askıya alındı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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