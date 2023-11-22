Elon Musk, Gazze'deki savaşla ilgili elde edilen tüm geliri Kızılhaç/ Kızılay'a bağışlayacak

Elon Musk, X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay'a bağışlayacağını duyurdu.

GELİRİ, GAZZE'YE BAĞIŞLAYACAK

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken, sosyal medya platformu X CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken karar geldi. Elon Musk, X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden gelen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Kızılay'a bağışlayacağını açıkladı. Musk, "X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay'a bağışlayacak" ifadelerini kullandı.

"MASUMLARI ÖNEMSEMELİYİZ"

Açıklamanın ardından bir kullanıcının, "Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" sorusuna Musk, "Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz." yanıtını verdi.

Elon Musk

MUSK, ANTİSEMİTİZMLE SUÇLANMIŞTI

Öte yandan ABD'de faaliyet gösteren Media Matters isimli sivil toplum kuruluşu, X platformunda reklamların yanına antisemitik içerikler konularak nefret dolu içerikler oluşturduğunu savunduğu bir raporu Cuma günü yayınlamıştı. Rapor sonrasında suçlamaları reddeden Musk, haberlerin sahte olduğunu belirterek Media Matters'a dava açmıştı.

MUSK, BEYAZ SARAY'IN DA HEDEFİNDE

Beyaz Saray da Musk'ı hedef tahtasına oturtmuştu. Musk, bir kullanıcının, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili Beyaz Saray yaptığı açıklamada Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlamıştı.

"SOYKIRIM YAPARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ?"

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon yayınına katılan Elon Musk, İsrail'e, "Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane yarattınız?" sorusunu yönelterek, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" demişti.

STARLINK UYDULARIYLA GAZZE'YE İNTERNET SUNMUŞTU

İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölge ile tüm iletişimin kopmasına neden olmuştu. Elon Musk sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamıştı.