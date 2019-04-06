Elon Musk, Grammy Ödüllü Bir Sanatçının Tesla'sını Tamir Etmesine Yardımcı Oldu

Elon Musk
, Twitter
'ı oldukça aktif kullanan bir iş adamı. Tesla CEO
'su Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter sayesinde Tesla'sıyla problem yaşayan ünlü sanatçı Sheryl Crow
'un imdadına yetişti. Problem Çarşamba
günü Crow'un Tesla'sındaki dokunmatik ekranın karanlık olduğunu ve açılmadığını farketmesiyle başladı. Bundan sonra Crow, bu durum için Twitter'dan veryansın etti.
"Yardım edin! Tesla'nın ekranı karardığında ve açılmadığında ne yapılacağını bilen biri var mı? İade edip paramı geri mi almalıyım??"
Bu Tweet bir şekilde Elon Musk'a ulaştı ve sorunun aslında ekranın bozuk olması değil, ekranın ayarlarıyla ilgili bir sorun olduğu anlaşıldı.
"Ekran tercihlerinizi gece modundan otomatik moda getirin."
Pelerinsiz kahraman Elon Musk, Crow'un yardımına yetişiyor ve durum çözülüyor. Crow'un gönderisinin sonuna eklediği 'iade mi etmeliyim' ifadesi ise sadece bir şaka. Bu şakayı ciddiye alan kullanıcılara tepki gösteren Crow, "Tesla'mı seviyorum ve bu arabayla çok az sıkıntı yaşıyorum. Ben temel düzeyde bir model satın aldım, şaşalı bir şey değil ve bu benim minivan'ımdan bile daha ucuzdu!" ifadelerini kullandı.