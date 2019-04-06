Son Dakika Haberleri: Elon Musk, Grammy Ödüllü Bir Sanatçının Tesla'sını Tamir Etmesine Yardımcı Oldu

Elon Musk, Grammy Ödüllü Bir Sanatçının Tesla'sını Tamir Etmesine Yardımcı Oldu

1 saat önce

Twitter fenomeni sayılabilecek ünlü iş adamı Elon Musk, Twitter'da Tesla'sıyla sorun yaşayan ünlü bir sanatçıya yardım etti.

Elon Musk, Grammy Ödüllü Bir Sanatçının Tesla'sını Tamir Etmesine Yardımcı Oldu, System.String[]
Elon Musk, Twitter'ı oldukça aktif kullanan bir iş adamı. Tesla CEO'su Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter sayesinde Tesla'sıyla problem yaşayan ünlü sanatçı Sheryl Crow'un imdadına yetişti. Problem Çarşamba günü Crow'un Tesla'sındaki dokunmatik ekranın karanlık olduğunu ve açılmadığını farketmesiyle başladı. Bundan sonra Crow, bu durum için Twitter'dan veryansın etti.




"Yardım edin! Tesla'nın ekranı karardığında ve açılmadığında ne yapılacağını bilen biri var mı? İade edip paramı geri mi almalıyım??"

Bu Tweet bir şekilde Elon Musk'a ulaştı ve sorunun aslında ekranın bozuk olması değil, ekranın ayarlarıyla ilgili bir sorun olduğu anlaşıldı.

"Ekran tercihlerinizi gece modundan otomatik moda getirin."




Pelerinsiz kahraman Elon Musk, Crow'un yardımına yetişiyor ve durum çözülüyor. Crow'un gönderisinin sonuna eklediği 'iade mi etmeliyim' ifadesi ise sadece bir şaka. Bu şakayı ciddiye alan kullanıcılara tepki gösteren Crow, "Tesla'mı seviyorum ve bu arabayla çok az sıkıntı yaşıyorum. Ben temel düzeyde bir model satın aldım, şaşalı bir şey değil ve bu benim minivan'ımdan bile daha ucuzdu!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:08 

Twitter, Nicola Tesla, Elon Musk, Teknoloji
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