Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği! - Son Dakika
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Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği!

11.06.2022 23:40
Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği!

Dört yıl önce tanıtılan ancak, bir türlü üretime geçemeyen Cybertruck, silecek özelliği ile tartışmalara neden oldu. işte detaylar!

Tesla, birkaç ay önce Teksas fabrikasında düzenlediği Cyber Rodeo etkinliğinde Cybertruck'ı sergiledi. Bir Tesla Cybertruck örneği ise, California'daki Moss inişinde çeşitli değişikliklerle ortaya çıktı. Daha fazla elektrik enerjisi depolamak için Tesla'nın Megapack'ini kullanan tesis, Tesla'nın yaklaşan EV'sini bir törene getirdi. Aracın görüntüleri ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Ön cam sileceği, ikiye katlayan menteşe mekanizmasına bağlı oluyor

Cybertruck'ın son görünümündeki detayları ise internet kullanıcıları fark etti. En büyük değişiklik ise çok daha küçük ön cam sileceği oldu. Görüntülere bakıldığı zaman sileceğin, dev ön camın yalnızca yarısına ulaştığını görmek mümkün. Ancak, Tesla bunun için bir çözüm buldu.

<a class='keyword-sd' href='/elon-musk/' title='Elon Musk'>Elon Musk</a>'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği!

Dikkatli bakıldığı zaman sileceğin, kullanılmadığında ikiye katlanmasını sağlayan bir menteşe mekanizmasına bağlı olduğu anlaşılıyor. Şimdiye kadar modifiye edilmiş ön cam silecek aparatı hakkında Elon Musk, herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, P&G etkinliğinde çıkan Cybertruck birimi, son görülen örnek biriminde daha parlak bir görüntüye sahip.

Elon Musk, Tesla çalışanlarını uyardı!

Cybertruck'un son görüntüsü ve özellikle ön cam sileceği etrafında çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Bunun sonucunda Musk, gerçekte ne olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Elon Musk, bir kullanıcısının garip tasarımla ilgili ikilemine yanıt verdi. Açıklamasında Musk, üretim versiyonundaki son tasarım olmadığını belirtti.

Ayrıca CEO, ön cam sileceğinin geniş profiliyle ilgili başka bir soruyu yanıtlarken farklı bir açıklama yaptı. "Silecek en çok beni rahatsız ediyor. Kolay bir çözüm değil. Ön bagajda saklanan açılır silecek ideal ama karmaşık olurdu." Sileceğin yeni sustalı bıçak tasarımı farklı olsa da son versiyon olup olmayacağı hakkında net bir açıklama yok.

Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği!

Tüm bunların yanı sıra Cybertrcuk, henüz bir hava yastığı düzenine sahip değil. Ancak iddiaya göre araç, eskisinden daha sade bir iç mekana sahip. Musk'a göre Cybertruck, gecikmelerden sonra gelecek yıl üretime girecek.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

California, Elon Musk, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ı rahatsız eden Cybertruck özelliği! - Son Dakika

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