Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi! - Son Dakika
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Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

20.05.2022 16:36
Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ağır bir suçlamayla karşı karşıya. İddialara göre iş insanı, bir SpaceX çalışanını taciz etti.

Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter nedeniyle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ağır bir suçlamayla karşı karşıya. İddialara göre Musk, 2016 yılında bir SpaceX çalışanına cinsel tacizde bulundu. Hatta işleri bir adım daha ileri götürerek kendisiyle birlikte olması için çalışana bir at satın almayı dahi teklif etti. Tabii böylesine ciddi bir suçlamanın ardından iş insanından yanıt gecikmedi.

Elon Musk: Kimseyi taciz etmedim

Business Insider'ın haberine göre bu olay 2016'da yaşandı. İddialara göre Elon Musk, o dönem SpaceX'in kurumsal jet filosunda sözleşmeli kabin ekibi üyesi olarak çalışan bir kadına, cinsel organını gösterdi. Aynı zamanda çalışanı elle taciz ettiği ileri sürülen iş insanı, kendisiyle birlikte olması için ona bir at satın almayı teklif etti.

Elon Musk sadece bir ayda 50 milyar dolar kaybetti

Taciz olayının başlangıç noktası, Elon Musk'ın söz konusu kadın çalışandan kendisine masaj yapmasını istemesi olarak gösteriliyor. Hatta Musk'ın çalışanı masöz lisansı almaya teşvik ettiği bile iddia ediliyor. Belirli aralıklarla gerçekleşen masaj seansları sırasında yukarıda yaşandığı ileri sürülen olaylar meydana geliyor.

Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

Yine iddialara göre uçuş görevlisi olmasına rağmen kendisine gelen masaj isteğini geri çevirmeyen kadın çalışanın şirketteki görevi, Musk'ın teklifini reddettikten sonra hızla azalmaya başlamış. Bu noktada şirketin kendisini dışladığını ve cezalandırdığını ifade ediyor.

Tabii işin içinde bir de para iddiası var. Zira 2018'de Musk'ın kendisine veya SpaceX'e ilgili iddialarla dava açmaması ve ifşa etmemesi için çalışana kıdem tazminatı anlaşması adı altında 250 bin dolarlık ödeme yapmayı kabul ettiği söyleniyor.

Elon Musk için şoke eden cinsel taciz iddiası: İlk açıklama geldi!

Elon Musk, kendisiyle ilgili ortaya atılan bu iddiaların ardından Business Insider'a konuştu. İş insanı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Cinsel tacize meyilli olsaydım, 30 yıllık kariyerim boyunca bunun ilk kez ortaya çıkması pek olası olmazdı.

Söz konusu iddiaların ardında bir de Twitter'dan paylaşım yapan Elon Musk'ın açıklaması şu şekilde;

Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekle bakılmalıdır. Bu, onların standart (alçak) oyun kitabıdır. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma haklarımız için savaşmaktan alıkoyamayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iddialar gerçeği yansıtıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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