Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu!

29.07.2022 23:06
Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu!

Elon Musk ile Twitter arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözüleceği takvim yargıç tarafından yayınlandı.

Elon Musk ve Twitter arasında gerginlik tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü milyarderin şirketi satın almaktan vazgeçmesi ve 44 milyar dolar değerindeki anlaşmanın iptal etmesinin etkileri sürüyor. Sosyal medya devi tazminat talep ederken, ünlü milyarder verilen bilgilerin doğru olmadığını idddia ediyor. Son olarak Elon Musk ve Twitter arasındaki gerginliğin son bulacağı tarih açıklandı.

Dava, 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

Twitter, Elon Musk'ın piyasada yarattığı belirsizlikten dolayı geçen seneye göre bu yılın ikinci çeyreğinde zarara uğradı ve piyasada hisse senetleri düşüşe geçti, yaşanan bu durumdan dolayı şirket Elon Musk'ı suçladı. Yargıç Kathaleen McCormick tarafından yayınlanan takvime göre ünlü milyarder ve Twitter arasında yargı süreci sadece 5 gün sürecek ve bu tarihler arasında taraflar kendilerini savunacaklar. Aynı zamanda ünlü iş insanının yapmış olduğu paylaşımlarda davada delil olarak kullanılacak.

Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu!

Musk ne istedi?

Elon Musk'ın hukuk ekibi, davanın 2023 yılında görülmesini talep etmişti. Ancak bu talep geçtiğimiz haftalarda mahkemece reddedilip, iş insanının Ekim ayında yargılanmasına karar verdi. Aynı zamanda şirketten bot hesapların sayısını kendisine iletmediğini iddia eden Musk anlaşmayı bu sebeple iptal ettiğini ileri sürdü.

Elon Musk ile Twitter arasında ne olmuştu?

Dünyanın en zengin yaşayan insanı olan Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara alacağını açıklamasının ardından anlaşmanın geçerli olması için Twitter'dan bot hesapların sayısının kendisine bildirilmesini istemişti. Twitter'ın bu bot hesaplarının sayısını vermediğini savunan Elon Musk anlaşmayı iptal edeceğini duyurdu. Fakat anlaşmadan dönmesinin ana sebebi olarak Tesla'nın içinde bulunduğu sıkıntıların yer aldığı savunuluyor.

Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu!

Elon Musk kimdir?

Dünyaca ünlü iş insanı 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. Pek çok kişi Musk'ı Tesla ve SpaceX kuruluşları ile özleştirse de aslında PayPal ile 2000 yılında ismini duyurmuş ve kuruluşundan 2 yıl sonra PayPal'ı 1.5 milyar dolara eBay şirketine satmıştı. 20 yaşında Amerika'ya göç eden milyoner, PayPal başarısının hemen ardından Mayıs 2002'de SpaceX'i kurdu ve 2004 yılında Tesla'ya ürün mimarı olarak görev aldı.

2006 yılında Tesla'nın yan kuruluşu olan Solar City firmasının kuruluşuna katkıda bulunan Musk 2008 yılında Tesla'ya CEO oldu. Bunların dışında The Boring Company, Neuralink, OpenAI gibi şirketlere de sahiplik yapan Elon Musk bunlara ek olarak Ocak 2021'in ilk haftası Jeff Bezos'u geçerek en zengin insan ünvanını eline aldı.

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu! - Son Dakika

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