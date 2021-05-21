Elon Musk'ın 1 dolar imasının ardından dogecoin yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
BBC

Elon Musk'ın 1 dolar imasının ardından dogecoin yeniden yükselişe geçti

21.05.2021 16:00

Elektrikli araba şirketi Tesla ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu olan ve dünyanın en zenginleri arasında bulunan Elon Musk'ın kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima ettiği paylaşımının ardından dogecoin yeniden yükselişe geçti. Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüş sonrasında dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk'ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine yükseldi.

Musk'ın tweetleri uzun zamandır kripto para piyasasında iniş ve çıkışlara yol açıyor. Bu hafta bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin keskin değer kaybı piyasaları sarsmıştı. Kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından hızlanmıştı.

DEĞER KAYBETMİŞTİ

Bitcoin, Çarşamba günü üç ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'a yakın değer kaybıyla 30 bin dolara kadar düşmüştü. Geçtiğimiz hafta Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobil satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti. Musk ise kripto para birimlerine inansa da bitcoinin enerji israfından ötürü endişeli olduğunu dile getirmişti.

Daha önce de Musk'ın ABD'nin en ünlü şov programlarından Saturday Night Live'ı sunarken programda dogecoin için "alavere dalavere" ifadesini kullanması da kripto para biriminde değer kaybına yol açmıştı.

"1 DOLAR" İMASI SONRASI YÜKSELDİ

Musk son yaptığı paylaşımda "Penceredeki Doge ne kadar?" yazdı. Bir banknotun üzerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu. Böylece dogecoin gün içinde bir ara yüzde 15 değer kazandı. Musk, bir kullanıcının attığı tweete de, "Hiç Dogecoin satmadım, satmayı da planlamıyorum" yanıtını verdi.

İşte Musk'un o paylaşımı:

Dogecoin, Elon Musk'ın '1 dolar' iması sonrası yeniden yükselişe geçti
Elon Musk'ın 1 dolar imasının ardından dogecoin yeniden yükselişe geçti

Kripto paralar, Otomobil, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın 1 dolar imasının ardından dogecoin yeniden yükselişe geçti - Son Dakika Ekonomi

BBC

YORUMLAR (4)
  • Tripotcu: Hala bu zart coin zurt coin e para yatiranlara hayret ediyorum.. gorunurde olmayan paraya yatirim nasil bi ahmaklik..bu musk isursa degeri dusen sozde para musk in basina bisey gelse bi gecede 0 lirayi gorur...az ile yetinmeyip çok kazanarim diyenler hep batmaya mahkumdur..Malum hep KASA KAZANIR.. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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