Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlıyor - Son Dakika

Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlıyor

Elon Musk\'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlıyor
Son Güncelleme: 20.09.2023 12:57

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, bağımsız bir inceleme kurulundan onay alarak felçli insanlar için beyin implantının klinik deneylerde test edilmesi için hastalar aramaya başladı. İmplant, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalarda test edilecek. Neuralink, çalışmanın detayları hakkında bilgi vermedi. Beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alınmıştı. Beyin implantının ticari kullanım için onay almasının uzun sürebileceği belirtiliyor. Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını duyurdu.

Neuralink'ten yapılan açıklamada, bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldıktan sonra Neuralink'in felçli insanlar için beyin implantının klinik deneylerde test edilmesi için hastalar aradığı belirtildi.

İmplant, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalarda test edilecek. Neuralink, yaklaşık 6 yıl sürecek çalışmanın nerede yapılacağı ve kaç katılımcıyı içereceğini açıklamadı.

ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Beyin implantının güvenli olduğu kanıtlansa bile uzmanlar, girişimin ticari kullanım için onay almasının 10 yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Neuralink firması, 2016'dan beri, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar ise Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlıyor - Son Dakika


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