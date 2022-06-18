Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan "1453" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan "1453" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

18.06.2022 08:12
Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan "1453" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. "Kapıyı kilitlemiş miydim?" yazılı bir görsel yayınlayan Musk'ın paylaşımındaki en dikkat çeken nokta ise "Constantinople 1453" yazısı oldu. Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yaptığı tweet'i kısa sürede gündem oldu.

Sık sık yaptığı paylaşımlar ve verdiği demeçlerle dünyada adından söz ettiren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine çok konuşulacak bir tweet attı.

"KAPIYI KİLİTLEMİŞ MİYDİM?"

Musk'ın Bizans askerinin yatakta yattığına ilişkin paylaştığı karikatürde, "Did I lock the gate? (Kapıyı kilitlemiş miydim?)" ifadesi bulunurken, görselin altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer aldı.

Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan '1453' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedildiği tarihe gönderme yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar Musk'un paylaşımının altında onlarca Türkçe ve İngilizce yorumlar yazdı. İşte onlardan bazıları:

  • That door was opened by Fatih Sultan Mehmed in 1453
  • Air, land, sea... it doesn't matter (Hava, kara, deniz... fark etmez)
  • #FatihSultanMehm
  • sadece rüyanızda görürsünüz istanbul'u
  • biz gemileri karadan yürütmüş adamız
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Son Dakika Güncel Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan '1453' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan "1453" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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