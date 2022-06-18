Elon Musk'ın İstanbul'un fethine gönderme yapan '1453' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Sık sık yaptığı paylaşımlar ve verdiği demeçlerle dünyada adından söz ettiren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk yine çok konuşulacak bir tweet attı.

"KAPIYI KİLİTLEMİŞ MİYDİM?"

Musk'ın Bizans askerinin yatakta yattığına ilişkin paylaştığı karikatürde, "Did I lock the gate? (Kapıyı kilitlemiş miydim?)" ifadesi bulunurken, görselin altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedildiği tarihe gönderme yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar Musk'un paylaşımının altında onlarca Türkçe ve İngilizce yorumlar yazdı. İşte onlardan bazıları: