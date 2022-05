Elon Musk'ın ölüm paylaşımının kime karşı yapıldığı belli oldu! - Son Dakika

Elon Musk, dün Twitter hesabından gizemli koşullar altına ölebileceği konusunda bir paylaşım yaptı. Esprili paylaşımlarıyla bilinen ünlü iş adamı, bu sefer kafaları karıştırdı. Tweet, kısa süre içerisinde binlerce yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Elon Musk, tüm bunların ardından bir de Rusça ve İngilizce olarak bir konuşma metni paylaştı. Bu metinlerde Rus Uzay Şefi ve Eski Rusya Başbakanı Dmitry Rogozin'in Elon Musk hakkında olan açıklamaları yer aldı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, ölüm tweetini Dmitry Rogozin için atmış!

Dmitry Rogozin'in ortaya çıkan konuşmalarına göre Elon Musk'ın Ukrayna'ya gönderdiği Starlink uydularından memnun olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Rogozin'in yaptığı konuşmalarda Elon Musk'ın bu sebepten dolayı sorumlu tutmak istediği belli oluyor.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Elon Musk'ın paylaştığı Dmitry Rogozi'nin konuşmalarında şu açıklamalar dikkat çekti;

"Elon Musk, Ukrayna'daki faşist güçlere askeri iletişim ekipmanı tedarikinde yer alıyor. Bunun için ne kadar aptalı oynarsan oyna bir yetişkin gibi sorumlu tutulacaksın."

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, iş adamının ölüm ile ilgili paylaşımını alıntılayarak bu durumun komik olmadığını belirtti. Ünlü iş adamı, hayatta kalmak için her şeyi yapacağını açıkladı. Dmitry Rogozin ise bunun üzerine "Kimsenin sana ihtiyacı yok, dalga geçmeyi bırak." diye bir paylaşım yaptı.

Dmitry Rogozin daha önce diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlarının devam etmesi haline Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya'ya düşürmekle tehdit etmişti. Ek olarak Rogozin, geçtiğimiz hafta sonu herhangi bir nükleer savaş durumunda Rusya'nın NATO ülkelerini yarım saat içerisinde yok edebileceğini ancak yeryüzüne olumsuz etkilerinin çok fazla olacağı için izin vermediklerini dile getirmişti.

