Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı! - Son Dakika
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Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı!

12.05.2022 14:26
Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı!

Popüler iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasındaki süreç, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun radarında.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla başlayan sürecin yankıları birçok açıdan hala sürüyor. İlk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın aldığı platformun tamamını alma süreci, görünüşe göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun dikkatini çekti.

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Musk, Twitter girişimini geç bildirerek 143 milyon dolar kar etti

Elon Musk, bilindiği üzere Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kez gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ın demokratik bir yer olmadığını savunan iş insanı, köklü bir değişimin gerekli olup olmadığını takipçilerine sormuştu.

Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı!

Bu paylaşımlardan bir süre sonra Musk'ın Twitter'dan yüzde 9,2'lik bir hisse aldığı ortaya çıkmıştı. İlk olarak yönetim kurulunda olup olmama tartışmaları yaşayan iş insanı, devam eden süreçte şirketin tamamını satın alarak büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak ilk etapta yüzde 9,2'lik pay satın alma işlemini geç haber vermesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun radarına takıldı. Öyle ki kurallar gereği bir yatırımcı herhangi bir şirketten yüzde 5 ve üzerinde bir yatırım yaparsa halka açık bir şekilde açıklaması gerekiyor.

Elon Musk'ın sancılı Twitter süreci: Soruşturma başlatıldı!

Elon Musk, Twitter'dan hisse aldıktan tam 10 gün sonra ortaya çıkan haberlerin ardından konuyu doğrulamıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu geç duyurunun haksız kazanca sebebiyet vermesi nedeniyle Musk'a soruşturma başlattı. Öte yandan önemli kaynaklara göre Musk, bu geç haber verme hamlesi ile 143 milyon dolar kar elde etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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