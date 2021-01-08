Elon Musk'ın 'Signal kullanın' paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde bir değişiklik yaptı ve kullanıcıların onayına yeni bir sözleşme sundu. Artık birçok veriyi Facebook ile paylaşacağını söyleyen WhatsApp'a büyük bir tepki yağdı. Elon Musk da bu olayın ardından takipçilerine yeni bir uygulama tavsiyesinde bulundu.

MUSK, TAKİPÇİLERİ SİGNAL UYGULAMASINI ÖNERDİ

Dün akşam saatlerinde Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, WhatsApp'ın sözleşmesindeki değişikliğe tepki olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine "Signal" isimli uygulamayı kullanmalarını tavsiye etti.

UYGULAMA İLE ALAKASI OLMAYAN ŞİRKETİN HİSSELERİ YÜZDE 500 ARTTI

Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Signal uygulaması ile bir alakası olmayan, yalnızca isminin içerisinde Signal geçen bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı. Signal Advance isimli şirketin piyasa değeri, yapılan paylaşımdan sonra %526.67 yükseldi.