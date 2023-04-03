Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım heyecana neden olmuştu. Türkiye pazarına gireceği söylenen otomotiv devi, Türkiye'de satışa resmen başladı.
Dev firma, Türkiye'de satacağı araçların fiyat listesini de yayınladı. Buna göre 455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin liradan, 533 km menzilli Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liraya, 514 km menzilli Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.
Son Dakika › Güncel › Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar - Son Dakika