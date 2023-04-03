Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar

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Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım heyecana neden olmuştu. Türkiye pazarına gireceği söylenen otomotiv devi, Türkiye'de satışa resmen başladı.

TESLA FİYATLARI

Dev firma, Türkiye'de satacağı araçların fiyat listesini de yayınladı. Buna göre 455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin liradan, 533 km menzilli Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liraya, 514 km menzilli Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.