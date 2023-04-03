Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar - Son Dakika
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Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar

03.04.2023 22:57

Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de satışa resmen başladı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye fiyatlarını tek tek yayınladı. Buna göre, Model Y 1 milyon 548 bin liradan, Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liradan, Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım heyecana neden olmuştu. Türkiye pazarına gireceği söylenen otomotiv devi, Türkiye'de satışa resmen başladı.

TESLA FİYATLARI

Dev firma, Türkiye'de satacağı araçların fiyat listesini de yayınladı. Buna göre 455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin liradan, 533 km menzilli Model Y Long Range 1 milyon 619 bin liraya, 514 km menzilli Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan satılacak.

Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar
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Tesla Motors, Elon Musk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın Teslası Türkiye'de satışa başladı! İşte fiyatlar - Son Dakika
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