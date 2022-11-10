Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana platformun daha güvenilir bir yer olması için mavi tiki ücretli yaptığını belirtti. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Pek çok kişinin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve başka kimliklere bürünebileceği ihtimali ise eleştirilere neden oldu. Musk ise bunun üzerine başka kimlikleri alan kullanıcıların bunu açıkça belirtmelerini istedi. Aksi takdirde de bu kişilerin hesaplarının silineceğini açıkladı.

ÜCRETİ 109 TL OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Bunların ardından geçtiğimiz gün Twitter, kurumsal hesaplara ve politikacılara 'gri tik' verileceğini duyurdu. Ancak bir gün içerisinde Musk, gri tikin kaldırıldığını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye ücreti de 109,99 TL olarak ortaya çıktı.