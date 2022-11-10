Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu

10.11.2022 19:24

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'da getirilen mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre aylık 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri, mavi tike sahip olabilecek.

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana platformun daha güvenilir bir yer olması için mavi tiki ücretli yaptığını belirtti. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Pek çok kişinin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve başka kimliklere bürünebileceği ihtimali ise eleştirilere neden oldu. Musk ise bunun üzerine başka kimlikleri alan kullanıcıların bunu açıkça belirtmelerini istedi. Aksi takdirde de bu kişilerin hesaplarının silineceğini açıkladı.

ÜCRETİ 109 TL OLARAK ORTAYA ÇIKTI

Bunların ardından geçtiğimiz gün Twitter, kurumsal hesaplara ve politikacılara 'gri tik' verileceğini duyurdu. Ancak bir gün içerisinde Musk, gri tikin kaldırıldığını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye ücreti de 109,99 TL olarak ortaya çıktı.

Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu
Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR
500
Elon Musk'ın hamlesi dolandırıcıların önünü açtı! Twitter karıştı Elon Musk'ın hamlesi dolandırıcıların önünü açtı! Twitter karıştı Musk dediğini yaptı! Twitter'da ücretli doğrulama dönemi Musk dediğini yaptı! Twitter'da ücretli doğrulama dönemi

Elon Musk, Türkiye, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:15 A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
18:33 Kars'ta köy okulunda görev yapan fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı
18:23 Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu
18:19 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 530 bine yaklaştı
18:05 Eşini boğarak öldürmeye çalışan iş insanı Can Atay'a avukata omuz atmaktan hapis cezası verildi
17:52 Müge Anlı'da şoke eden çoklu ilişki sözleri: Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak diyerek ilişki şeylerini anlatıyordu
17:27 Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi
17:27 Trump, Biden ile uğraşmaya devam ediyor! Şehir şehir gezip Biden'ın laflarını herkese izletiyor
17:26 Jorge Jesus'un 10 Kasım paylaşımı büyük beğeni topladı: Yüce Atatürk'e büyük saygılar
14:13 Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren caniden skandal savunma: Kendimde değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 19:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın Twitter'a getirdiği mavi tik aboneliği kararı sonrası Türkiye'deki fiyatlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement