Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı?

03.06.2022 22:38
Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı?

Twitter, Elon Musk'ın satın alma anlaşması için bekleme süresinin dolduğunu söyledi. Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmayı bitirecek mi?

Geçtiğimiz ay başlayan Elon Musk ve Twitter arasındaki satın alma krizi, antitröst düzenleyicilerinin devreye girmesiyle hız kazanıyor. Twitter'dan gelen açıklamaya göre, 44 milyar dolarlık satın alma teklifi için bekleme süresi sona erdi. Peki Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için son şansı

Bildiğiniz üzere Twitter, spam veya bot hesapların sayısının toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha az olduğunu duyurdu. Ancak bu konuyla ilgili daha detaylı raporlar isteyen Musk, ilgili veriler doğrulanana kadar platformu satın alma işlemlerini askıya aldığını açıkladı.

Tesla çalışanları için kabus dolu günler: Gözler Elon Musk'ta!

Tesla ve SpaceX CEO' su, Twitter'da yer alan sahte ve spam hesaplar yüzünden satın alma işlemini askıya almasının ardından henüz açıklamada bulunmadı. Fakat Elon Musk'ın, HSR Antitröst Yasası kapsamında karar vermek için süresi dolmuş durumda.

Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı?

Twitter yönetiminden gelen Hart-Scott-Rodino (HRS) Antitröst Yasası uyarısı, Elon Musk'ın artık adım atması gerektiğini gösteriyor. Tesla CEO'su, satın alımı bir süre daha askıda tutarsa 30 günlük bekleme süresini aşmış olacak ve teklifi iptal edilmiş sayılacak.

Sosyal medya yönetiminden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HSR Yasası veya Hart-Scott-Rodino Antitröst İyileştirme Yasası, tarafların büyük işlemleri hem Federal Ticaret Komisyonu'na hem de ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü'ne incelenmek üzere bildirmelerini gerektirir."

Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı?

Elon Musk'ın Twitter için 44 milyar dolarlık bir teklif yaptığını hatırlatalım. Tesla CEO'su gönderdiği satın alma dosyasında 33,5 milyar doları özsermayesine ait finansmandan ve 13 milyar doları ise Twitter için kredi veren yatırımcılarından alacak.

Gün içerisinde Twitter hisseleri yüzde 2 artış yaşadı. Cuma günü işlemlerinde ise Twitter hisselerinin 40,62 dolardan işlem gördüğü aktarıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın

YORUMLAR
500
Tesla çalışanları için kabus dolu günler: Gözler Elon Musk'ta! Tesla çalışanları için kabus dolu günler: Gözler Elon Musk'ta! Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti Elon Musk, Tesla çalışanlarını kovmakla tehdit etti
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
21:52 Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 22:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın Twitter teklifinin süresi doldu: Satın alacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement