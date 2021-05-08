Elon Musk'ın Uyduları Uzaylıları Bize Çekecek" - Son Dakika

Profesör, Elon Musk'ın Dünya'yı uydularla örtme planlarının 'uzaylıları çekmeye yardımcı olabileceğini' iddia ediyor.

Astrofizik profesörü Zaza Osmanov, SpaceX şefinin gezegeni internet kapsama alanıyla kaplamak için yörüngeye 40.000 uydu koyma teklifinin 'kozmostan görülebileceğini' söyledi.

Elon Musk Yörüngeye 40.000 uydu konulması durumunda bunların kozmostan görülebileceğini söyledi.

Bir bilim adamı, Elon Musk'ın Dünya'yı uydularla çevreleme planlarının evrendeki uzaylıları çekebileceğini iddia etti.

SpaceX şefi, gezegeni internet kapsama alanı ile kaplamak için 40.000 uyduyu yörüngeye koymak istiyor.

Gökbilimciler, Starlink mega yapısının gece gökyüzünü gizleyeceğinden korkuyor ve bunların elektriksel imzasının uzaktaki ET'ler tarafından tespit edilebileceğini düşünüyor.

YAŞANABİLİR YENİ BİR DÜNYA

Gürcistan'daki Free University of Tiflis'te astrofizik profesörü olan Zaza Osmanov, bir yazısında şöyle belirtti: "geçtiğimiz yıl SpaceX ilk 60 Starlink uydusu ile bunu başlattı ve şimdiye kadar toplam sayının yaklaşık 400'e ulaşması hedefleniyordu. Elon Musk tarafından açıklanan on yıllık bir programın sonunda uydu sayısının en az 12.000e ulaşılacağı düşünülüyor.

"Dünyanın neredeyse tüm yüzeyine dağılmış bu kadar çok sayıda uydu, prensipte kozmostan görülebilen Dünya çevresindeki olası bir mega yapının ilk prototipi olarak düşünülebilir.

"Burada, SpaceX'in Starlink uydularını başlatma fikrini tahmin ediyoruz ve Tip-I uygarlıklarla gezegensel mega yapılar inşa etme olasılığını ve bunun sonucunda bunların tekno-imzalarının tespiti üzerinde çalışıyoruz.

"Yaşanabilir bölgede bulunan Dünya benzeri bir gezegeni kısmen veya tamamen kaplayan gezegensel bir mega yapının olası gözlemsel özelliklerini dikkate alıyoruz."

Prof Osmanov, Starlink'in elektriksel imzasının uzak yabancı uygarlıklarda sinyaller aracılığıyla nasıl ortaya çıkabileceğini inceledi.

Aktivitenin, Dünya'nın gelişmiş interferometrelerinin diğer gezegenlerden zaten tespit edebildiklerine benzer olduğunu söyledi.

UZAYDA DENEYİM!

SpaceX patronu Elon Musk, Dragon uzay aracının en son tasarımının; yedi yolcuya kadar Dünya yörüngesine gidip gelebilen yeniden kullanılabilir, biçimde olacağını açıkladı.

"Mürettebat için yeni bir görünüm" başlığıyla tweetlenen güncellenmiş tasarımın görüntüsü, uzay aracına takılan fütüristik bir cam balon kanopiyi gösteriyor ve yıldızların 360°'lik benzersiz bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Yeni tasarım, uzay aracının yanaşma adaptörünün normalde oturacağı alanı kullanıyor, çünkü ISS'nin görevleri için değil, Shift4 Payments CEO'su Jared Isaacman ve diğer üç sivil astronotu uzaya götürecek olan 15 Eylül için planlanan bir görev olan Inspiration4 için tasarlandı.

Musk, yeni tasarımın herhangi bir astronotun sahip olabileceği en fazla "uzayda" deneyimi sunacağından övünüyordu.

NASA sözcüsü Josh Finch, The Verge'ye ajansın Crew Dragon'un değiştirilmiş versiyonunu uçurmak için herhangi bir planı olmadığını söyledi.

"NASA, SpaceX'in NASA dışı görevlerden uçuş verilerini paylaşması da dahil olmak üzere, normal çalışmalarımız aracılığıyla SpaceX'in sistemlerine ilişkin ön görü sağlamaya devam edecek."