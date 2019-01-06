Son Dakika Haberleri: Elon Musk'ın ve Spacex'in Son Harikası Starship Nasıl Görünecek?

Elon Musk'ın ve Spacex'in Son Harikası Starship Nasıl Görünecek?

1 saat önce

Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, SpaceX'in sıradaki harikası Starship'in nasıl görüneceğini açıkladı.

Elon Musk'ın ve Spacex'in Son Harikası Starship Nasıl Görünecek?, System.String[]
SpaceX'in Mars'a yapacağı yolculuklarında kullanacağı, eski adıyla BFR olarak bildiğimiz Starship'in çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en 'büyük' uzay aracı olacak olan Starship, aynı zamanda yine şimdiye kadar gördüğümüz tüm uzay araçlarından çok daha güçlü olacak.

SpaceX'e, Elon Musk'a ve onun çılgın Mars projesine olan ilgi tüm dünyada artmış durumda ve şirketin bu sene içerisinde bazı deneme fırlatmaları yapması bekleniyor. Ancak inşası hala devam eden Starship'in nasıl görüneceği de en az başarısı kadar merak konusu.




'Starship test aracı, montajı tamamlandığında bu resimdeki gibi görünecek. Kullanıma hazır Starship'ler tabii ki camlara vs. sahip olacak'

Elon Musk da merakları gidermek istemiş olacak ki, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla Starship'in nasıl görüneceğini açıkladı. Elon Musk'ın paylaşımında gördüğümüz bu parlak ve devasa roket, Starship'ten daha ufak inşa edilen prototipin tasarımı. Araç gerçekte çok daha büyük olacak. 2020 senesinde ise prototipin yerini gerçek aracın alması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:06 

Twitter, Elon Musk, Teknoloji
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