Elon Musk'ın Yunanistan tatili sosyal medyayı karıştırdı!

Birkaç ay önce verdiği röportajda tatile çıkmadığını ve arkadaşlarının evinde kaldığını söyleyen Elon Musk, Yunanistan'da yaptığı ultra lüks gezintiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 50 milyon dolarlık Zeus Superyacht'ta görülen Elon Musk, Yunanistan'ın Mikonos adasına geldi.

Elon Musk, Yunanistan'daki ultra lüks tatiliyle gündemde

Bill Gates ve Jeff Bezos gibi ünlü isimlerin daha önce birçok kez lüks yatlarıyla Akdeniz açıklarına geldiğini görmüştük. Akdeniz'de tatil yapan son isim ise Tesla CEO'su Elon Musk oldu. Ünlü milyarder, William Morris Endeavor CEO'su Ari Emanuel ve arkadaşlarıyla Mikonos açıklarına görüntülendi.

Here is Ari Emmanuel hosing down Elon Musk aboard a boat called Zeus, for some reason. https://t.co/w9Mbmf5rGC pic.twitter.com/IoYMIHoSlj — Ryan Mac ?? (@RMac18) July 18, 2022

Geçtiğimiz hafta Twitter yönetim kuruluyla anlaşamayan ve tekliften çekildiğini söyleyen Musk, daha önceki açıklamasında evi olmadığını belirtmişti. TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda, özel bir jeti olmasına rağmen yat sahibi olmadığını veya gerçek bir tatil yapmadığını da vurgulamıştı.

Elon Musk'ın Mikonos'ta tatile çıktığı süperyat da merak uyandırdı. İki dizel motora sahip olan ve gaz türbiniyle çalışan Zeus isimli süperyat, 35 knot'u (65 km/s) hızına ulaşabiliyor. Musk daha önce yata sahip olmadığını söylediği için, Zeus'un Ari Emanuel'e ait olduğu düşünülüyor. Nispeten eski bir yat olan Zeus, yaklaşık 50 milyon dolarlık değere sahip.

Elon Musk'ın tatil fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Süperyatla yaptığı tatilde eğlendiğini belirten Tesla CEO'su, eleştirileri ise kulak arkası etmiş gibi görünüyor.

elon musk is wearing his human skin today pic.twitter.com/z2bm44Jt34 — transgender marx (@JUNlPER) July 18, 2022

Elon Musk'ın Twitter'ı alma girişimi, uzun bir süre gündemi belirlemişti. Dünyanın en zengin insanı, Twitter'ın şartları yerine getirmediği gerekçesiyle satın alma anlaşmasını feshetti. Ardından sosyal medya platformu bu konuyu mahkemeye taşıdı.

Siz Elon Musk'ın Yunanistan tatili hakkında ne düşünüyorsunuz?