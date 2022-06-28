Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok

28.06.2022 19:53
Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok

Tesla için yeni kriz kapıda mı? Musk, Tesla çalışanlarını ofise çağırmıştı, ancak ofiste masa bulmak bile mümkün değil.

Bu ayın başında Tesla ve SpaceX'te çalışan kişilerin haftada en az 40 saat ofiste olması gerektiğini söyleyen Elon Musk, uzaktan çalışmak isteyenler için şok etkisi yaratmıştı. SpaceX ve Tesla yöneticilerini sert bir dille uyaran Musk'ın istediği oldu ve Tesla'daki tüm çalışanlar ofise döndü. Fakat Kaliforniya'daki ofisin bu kadar çok kişiye hazır olmadığı fark edildi.

Tesla ofisinde yeterli masa ve park yeri yok

Fremont şehrindeki ofisi haftada altı gün, hatta gerekiyorsa yedi gün boyunca dolu görmek isteyen Musk, kendisinin de benzer bir iş modelini benimsediğini söyledi. Fakat Tesla çalışanları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Tesla'da yeni kriz yaratma potansiyeline sahip. Ofiste yeterli çalışma alanı ve arabalar için boş park yeri olmadığı iddia edildi.

Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok

The Information'dan yeni rapor, kalabalık şekilde ofise dönen çalışanların sorunları da beraberinde getirdiğini ortaya koydu. Neredeyse iki yıldır tamamen uzaktan çalışan birçok kişi, ofiste çalışacak yer bulamadı. Rapora göre Tesla'nın Fremont ofisindeki çalışan sayısı, pandemi öncesine göre iki katına çıktı.

Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı

The Information'a konuşan çalışanlar ofis içerisinde masa eksikliği, yetersiz oturma alanı ve araçları için yeterli park yeri olmamasından şikayet etti. Elektrikli otomobil devinin sunduğu Wi-Fi hızı bile çalışanları sinirlendirmeyi başardı.

Tesla'nın pandemi sonrasında onlarca çalışanını haksız yere işten çıkarması da bir başka tartışma konusu oldu. EV devi, işgücünün belli bir bölümünün sözleşmesini feshederek işten çıkarmaya başladı.

Yine de Elon Musk, uzaktan çalışmaya bazı durumlarda izin vereceğini söyledi. Şirkete "özel katkıda bulunanlar" için istisnalar yapılabileceğini, ancak bunun yönetim tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
Kaynak: Shiftdelete

Kaliforniya, Elon Musk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:42 Moody's Rusya'yı "iflas etmiş ülke" olarak gösterdi
19:40 Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, Vedat Muriqi için harekete geçti
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 20:11:27. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın zoruyla ofise dönen Tesla çalışanlarına yeni şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement