Son Dakika Haberleri: Elon Musk insan beynine çip takacak
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Elon Musk insan beynine çip takacak

3 saat önce

Elon Musk beyne yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı

Elon Musk insan beynine çip takacak, System.String[]
Elon Musk insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı.

SpaceX ve Tesla gibi alanlarında çığır açan şirketlerin başındaki isim San Francisco'daki Kaliforniya Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ama ilk prototipin gelecek yıl sonunda bir insan beynine yerleştirilebileceğini belirtti. Musk asıl zorlayıcı prosedürün gerekli izinlerin alınması olacağını vurguladı.
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Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:22 
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