Elon Musk insan beynine çip takacak
3 saat önce
Elon Musk beyne yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı
Elon Musk
insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma gibi bir hedefleri oluğunu açıkladı.SpaceX
ve Tesla
gibi alanlarında çığır açan şirketlerin başındaki isim San Francisco
'daki Kaliforniya
Bilim Akademisi'nde yaptığı sunumda projeyi hayata geçirmelerinin zaman alabileceğini ama ilk prototipin gelecek yıl sonunda bir insan beynine yerleştirilebileceğini belirtti. Musk asıl zorlayıcı prosedürün gerekli izinlerin alınması olacağını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:22
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