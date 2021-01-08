Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu - Son Dakika
BBC

Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

08.01.2021 04:12
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu, System.String[]

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu.

Tesla hisselerindeki büyük yükselişle, Musk'ın net varlığının 185 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

Musk, Twitter'da yayılan haberlere yine kendi tarzında tepki gösterdi ve "Ne kadar ilginç, şimdi işe geri dönüyorum" yazdı.





Tesla'nın piyasa değeri, köklü otomotiv devleri General Motors, Ford, Fiat Chrysler ve Toyota'nın toplam piyasa değerinden daha fazla.

Musk'ın, geçen yıl yaklaşık yüzde 700 değer kazanan elektrikli araç şirketi Tesla'nın değeri dün ilk kez 700 milyar dolara çıktı.

Musk'ın Twitter profilinde en üste iğnelenmiş tweette şu yazıyor: "Paramın yaklaşık yarısı Dünya'daki sorunları çözmeye yardımcı olmaya gidiyor, diğer yarısını da Dünya'ya bir meteor çarpması ya da kendi kendimizi bitireceğimiz bir 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda tüm canlıların yaşamının sürmesi için Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmaya harcıyorum".

Demokratların zaferi Musk'ın lehine

ABD siyasetinde yaşanan gelişmeler de 49 yaşındaki Güney Afrika doğumlu girişimci Musk'ın lehine işliyor.

Başkanlık koltuğuyla beraber Temsilciler Meclisi ve Senato'nun da kontrolünü ele geçiren Demokratlar, çevreci çözümlere ağırlık veriyor.

Yeni yönetimin elektrikli araçlara uygulaması beklenen vergi indirimi gibi teşvikler Tesla'nın yararına olacak.

Tesla için en önemli dönüm noktalarından birisi de geçen Aralık ayında yaşanmıştı. Şirket, New York Borsası'nda en büyük şirketleri içeren S&P 500 endeksine dahil edildi.

Aslında Tesla'daki değer artışı ile 1.'liği Musk'a kaptıran Jeff Bezos da geçen yıl servetini en çok artıranlardan oldu.

Salgın sürecinde online alışverişin artması, Amazon'un gelirini de çok artırdı. Ancak Bezos, şirketinin hisselerinin yüzde 4'ünü boşanma sırasında eski karısı MacKenzie Scott'a vermek zorunda kaldı. Bezos'un net varlığı da 184 milyar dolara yakın.

Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

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Son Dakika Dünya Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu - Son Dakika Dünya

BBC

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