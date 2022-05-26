Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı? - Son Dakika
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Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı?

26.05.2022 16:36
Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı?

Elon Musk, Twitter anlaşması için SEC'e yeni bir bildirimde bulundu. İş insanı ödeme planı içerisinde Tesla'yı riske etmeyecek.

Elon Musk, Twitter'ı satın alacak mı? soru su artık bir klişe haline geldi. İlk olarak platformdan yüzde 9,2'lik pasif hisse satın alan iş insanı daha sonra bununla yetinmeyerek şirketin tamamına talip oldu. Bu teklife ilk etapta soğuk bakan Twitter da daha sonra teklifi kabul etme kararı aldı. Bu noktada herkes devir işleminin tamamlanmasını beklerken Musk, geçtiğimiz hafta platformdaki sahte ve spam hesapların sayısı nedeniyle satın alma işlemini askıya aldığını duyurdu.

Elon Musk Twitter'ı satın alacak mı?

Elon Musk ve Twitter ikilisiyle ilgili gün geçtikçe yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak platformun sahte ve spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha azına tekabül ettiğini açıklamasının ardından bu veriler doğrulanana dek satın alma işlemi askıya alınmıştı.

Elon Musk kararını verdi: Twitter mı Tesla mı?

Son gelişmelere göre Elon Musk ile Twitter anlaşması olumlu yönde sonuçlanacak. Zira iş insanı, anlaşma için kaynak yaratma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvuruda Musk'ın 6,25 milyar dolar öz kaynak artırımına gittiği belirtildi. Böylelikle CEO'su olduğu Tesla'yı anlaşmanın dışında tutmaya karar verdiğini de söyleyebiliriz.

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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yaptığı ilk ödeme planı 21 milyar dolarlık kişisel öz kaynak ve 25.5 milyar dolarlık krediyi içeriyordu. Hatta ilk etapta Tesla hisselerini teminat göstererek 12,5 milyar dolarlık kredi almayı planlayan iş insanı daha sonra ek kaynak buldu ve şirketi üzerinden alacağı kredi tutarını ise yarı yarıya düşürdü.

SEC'e yapılan son başvuruyla ödeme planı yeniden yapılandırıldı ve 6,25 milyarlık öz kaynak artırımının ardından otomobil devi resmen anlaşma dışı kaldı. Bunun dışında ilgili anlaşmanın duyurulmasından bu yana Tesla yüzde 30'un üzerinde değer kaybı yaşadığını da belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, Twitter konusunda doğru bir karar mı verdi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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