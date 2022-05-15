Elon Musk, kayıp ikiziyle tanışmak istediğini açıkladı! - Son Dakika
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Elon Musk, kayıp ikiziyle tanışmak istediğini açıkladı!

15.05.2022 20:26
Elon Musk, kayıp ikiziyle tanışmak istediğini açıkladı!

Ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medyada kendisine kayıp ikizi kadar benzeyen Ma Yilong adlı fenomenle tanışmak istediğini açıkladı!

Tesla kurucu su ve CEO'su Elon Musk, neredeyse her gün Twitter hamleleri ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Elon Musk, bu kez sosyal medyada kendisine benzerliğiyle gündem olan kayıp ikizi ile tanışmak istediğini açıkladı. Ünlü iş insanına neredeyse birebir benzeyen ve TikTok videoları çeken Çin'li genç, son zamanlarda herkesin ilgi odağı oldu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter CEO'sundan Elon Musk'a yanıt gecikmedi!

Elon Musk, Ma Yilong ile tanışmak için can atıyor!

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla kendisine ikizi kadar benzeyen Çin'li genç Ma Yilong ile tanışmak istediğini açıkladı. Elon Musk, eğer bu benzerlik gerçekse tanışmak için can attığını da belirtti.

I'd like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Öte yandan videoları viral haline gelen Ma Yilong, kendisini Çin'in Elon Musk'ı olarak tanıttı ve İngilizce bir TikTok videosu bile yayınladı. Onu takip eden kişilere ise onlarla arkadaşlık kurmak istediğini açıkladı. Ünlü iş adamı Elon Musk'ın 2021 yılında kendisinin ve Ma Yilong'un yan yana konumlandırılmış fotoğrafı için kısmen Çin'li olabileceğini şaka yollu olarak yazmıştı.

Maybe I'm partly Chinese!

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Tüm bu açıklamalardan sonra Elon Musk'ın kayıp ikiziyle tanışmak için kısa süre içerisinde Çin'e gitmesi bekleniyor. İkilinin yan yana çekilmiş fotoğrafının, sosyal medyada viral olacağı bekleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu benzerliği gördükten sonra Çin'in Elon Musk'ın bile benzerini yapabileceği yorumlarını dile getirdi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, kendisine benzerliği ile viral olan sözde Ma Yilong isimli kişi ile bir araya gelecek mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Elon Musk, CEO, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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