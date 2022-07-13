Elon Musk kendi silahıyla vuruluyor: İşte dava dosyasındaki detaylar! - Son Dakika
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Elon Musk kendi silahıyla vuruluyor: İşte dava dosyasındaki detaylar!

13.07.2022 17:00
Elon Musk kendi silahıyla vuruluyor: İşte dava dosyasındaki detaylar!

Twitter ve Elon Musk, dava sürecine giriş yapıyor. Platform, eli güçlü bir şekilde bu dava girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun süredir gelgit şekilde devam eden süreç, Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasıyla bambaşka bir gerilime yol açtı. Twitter'ın açtığı davadaki detaylar şekilleniyor.

Twitter'ın açtığı davada Elon Musk'ın tweet'leri delil olarak kullanılacak

Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini açıklaması, platform yönetimini adeta küplere bindirdi. Süreci yargıya taşıyan Twitter, Musk'a karşı tüm silahlarını kullanacak. Davada platform tarafının elindeki kozlar belli olmaya başladı. Musk'ın zaman zaman gündemi belirlediği yöntem, bu sefer başına dert olacak gibi duruyor.

Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte

Bilindiği üzere Musk, Twitter üzerinden paylaşım yapmayı adeta bir bağımlılık haline getirmişti. Öyle ki dünyanın en zengin iş insanı, buradan yaptığı paylaşımlarla Dogecoinin fırlamasına neden olmuştu. Birçok yatırımını buradan duyurup olumlu geri dönüş alan iş insanı, bu kez olumsuz geri dönüş alabilir.

Elon Musk'ın daha önce Twitter üzerinden platforma yönelik yaptığı paylaşımlar, şirketin dava dosyasında delil olarak yerini alıyor. Öte yandan Twitter'a göre göre Musk'ın geri çekilmesindeki asıl neden, Tesla'daki ekonomik durumun kötüye gitmesi. Platform, iş insanının bahaneler üreterek geri çekildiğini düşünüyor. Hukuk uzmanlarına göre Elon Musk, dava sürecinden ağır yaralı olarak çıkabilir.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi, ilk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın almasıyla başladı. Ardından platformun tamamına talip olan Musk, Nisan ayında duyurulan 44 milyar dolarlık dev anlaşmayı şirketin platformdaki spam ve bot hesap sayısının yüzde 5 oranında olduğu yönündeki açıklamasının ardından anlaşmayı ilk etapta askıya almıştı.

YORUMLAR
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Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte Twitter dediğini yaptı! Elon Musk'ın başı dertte Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk kendi silahıyla vuruluyor: İşte dava dosyasındaki detaylar! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Elon Musk kendi silahıyla vuruluyor: İşte dava dosyasındaki detaylar! - Son Dakika
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