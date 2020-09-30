Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak - Son Dakika

Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, risk grubunda olmadığını söyleyerek korona virüs aşısı olmayacağını ifade etti.

Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak, System.String[]

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, risk grubunda olmadığını söyleyerek korona virüs aşısı olmayacağını ifade etti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, risk grubunda olmadığı için yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı piyasaya sunulduğunda aşı olmayacağını açıkladı. "Ben ve çocuklarım Covid-19 riski altında değiliz" ifadelerini kullanan Musk, Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasaklarına uyulmasını teşvik etmek yerine risk altına olanların fırtına geçene kadar karantina altına alınması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zengin 3.insanı arasında olan Elon Musk yaptığı açıklamada muhabirlere, işçilerinden biri ona işe gelmenin ailelerini riske atacağını söylerse onlara sadece "evde kal" diyeceğini belirtti. Musk, ancak kendini işe gelmeyen işçilere ödeme yapmak zorunda hissetmediğini söyledi.

Öte yandan, Bill Gates, Temmuz ayında Elon Musk'ı eleştirmişti. Gates, "Musk aşı geliştirmelerinde pek yer almadı. Harika bir elektrikli araba üretiyor ve geliştirdiği roket de gerçekten başarılı" dedi. - CALİFORNİA

Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak
Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elon Musk korona virüs aşısı olmayacak - Son Dakika

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